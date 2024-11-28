Ученые обнаружили окаменелости крокодила в возрасте до 12 миллионов лет: чем он уникален.

В пустыне Окукахе в Перу палеонтологи сделали важное открытие — впервые зафиксирован ювенильный экземпляр древнего крокодила от 10 до 12 миллионов лет, что свидетельствует о том, что животное еще не достигло полного взрослого размера на момент своей гибели.

Об этом сообщило издание GMA News Online.

"Окаменелость крокодила гариала, или рыбоеда, длиной около трех метров была обнаружена в конце 2023 года в идеальном состоянии в перуанской пустыне Окукает", — говорится в материале.

Реконструкцией этого экземпляра руководил палеонтолог Марио Гамарра, обративший внимание на характерные физические признаки этого вида. В отличие от современных крокодилов и аллигаторов, этот гариал имел удлиненную морду, приспособленную к рыбному питанию, похожую на индийского гариала.

Найдены окаменелости древнего крокодила / Фото: AFP

Раскопки проводились совместными усилиями Геологического, горного и металлургического института Перу и школы Ла-Униона. Этот район уже славится многочисленными находками, среди которых окаменелости карликовых китов, дельфинов и акул.

Напомним, на британском побережье нашли загадочное существо с "собачьей головой" и пловцами.

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