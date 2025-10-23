Ученые обнаружили опасный объект для Земли, который скрывается в солнечном сиянии

Иллюстрация, которая показывает астероид, скрывающийся в сиянии Солнца / Источник: Universetoday

Ранняя Солнечная система была ареной хаотических столкновений, в результате которых формировались планеты. Однако большинство остатков каменистых объектовсегодня сосредоточены в поясе астероидов. Недавнее открытие ученых показало, что наиболее опасные для Земли обломки скрываются там, где их труднее всего заметить — в ослепительном сиянии Солнца.

Об этом пишет Т4.

Ученый из Института Карнеги Скотт С. Шеппард открыл новый астероид — 2025 SC79, который был полностью скрыт солнечным светом.

Этот космический объект относится к астероидам типа Атира — редкой и наименее изученной группе околоземных тел. Их особенность в том, что их орбиты полностью пролегают внутри орбиты Земли, что делает поиск таких объектов крайне сложным.

Астероиды Атира полностью движутся по орбитам, которые находятся в пределах орбиты Земли / Источник: Universe Today

Новообнаруженный астероид стал лишь 39-м представителем этой группы. Однако его характеристики исключительны: он является лишь вторым известным объектом, чья орбита целиком размещена внутри орбиты Венеры, и при этом он пересекает орбиту Меркурия.

«Его орбитальный период является третьим самым коротким среди всех известных астероидов и составляет всего 128 дней. Этот космический камень имеет значительный размер — около 700 метров в диаметре. Хотя это значительно меньше астероида Чиксулуб, уничтожившего динозавров, прямое столкновение с объектом такого размера имело бы катастрофические последствия континентального масштаба, потенциально угрожая миллиардам жизней», — отмечает издание.

Эта пара изображений показывает околоземный астероид 2025 SC79, который движется в космосе / Автор изображения: Скотт С. Шеппард

Открытие, которое впоследствии подтвердили телескопы Gemini и Magellan, иронично подчеркивает уязвимость Земли: наиболее опасные астероиды являются одновременно самыми трудными для обнаружения.

Сейчас космический объект 2025 SC79 снова исчез в солнечном сиянии и будет недоступен для наблюдений несколько месяцев.

Следующее появление объекта позволит астрономам провести детальный анализ его состава и выяснить механизмы устойчивости к воздействию солнечного излучения.

Дальнейшие исследования также помогут ученым определить его происхождение: является ли он астероидом, вытолкнутым из главного пояса в гравитационную ловушку Солнца.

Ранее в NASA дали окончательный прогноз, стоит ли человечеству готовиться к катастрофе, которая связана с приближением гигантского астероида Апофиса к Земле.

В то же время ученые выяснили, что даже самые хрупкие, насыщенные водой астероиды могут оставлять микроскопические следы в лунном грунте

