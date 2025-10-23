- Дата публикации
Ученые обнаружили опасный объект для Земли, который скрывается в солнечном сиянии
Этот космический камень принадлежит к редкой группе астероидов типа Атира и имеет третий самый короткий орбитальный период — всего 128 дней. Сейчас он исчез из поля зрения, однако исследователи уже готовятся к его следующему появлению.
Ранняя Солнечная система была ареной хаотических столкновений, в результате которых формировались планеты. Однако большинство остатков каменистых объектовсегодня сосредоточены в поясе астероидов. Недавнее открытие ученых показало, что наиболее опасные для Земли обломки скрываются там, где их труднее всего заметить — в ослепительном сиянии Солнца.
Ученый из Института Карнеги Скотт С. Шеппард открыл новый астероид — 2025 SC79, который был полностью скрыт солнечным светом.
Этот космический объект относится к астероидам типа Атира — редкой и наименее изученной группе околоземных тел. Их особенность в том, что их орбиты полностью пролегают внутри орбиты Земли, что делает поиск таких объектов крайне сложным.
Новообнаруженный астероид стал лишь 39-м представителем этой группы. Однако его характеристики исключительны: он является лишь вторым известным объектом, чья орбита целиком размещена внутри орбиты Венеры, и при этом он пересекает орбиту Меркурия.
«Его орбитальный период является третьим самым коротким среди всех известных астероидов и составляет всего 128 дней. Этот космический камень имеет значительный размер — около 700 метров в диаметре. Хотя это значительно меньше астероида Чиксулуб, уничтожившего динозавров, прямое столкновение с объектом такого размера имело бы катастрофические последствия континентального масштаба, потенциально угрожая миллиардам жизней», — отмечает издание.
Открытие, которое впоследствии подтвердили телескопы Gemini и Magellan, иронично подчеркивает уязвимость Земли: наиболее опасные астероиды являются одновременно самыми трудными для обнаружения.
Сейчас космический объект 2025 SC79 снова исчез в солнечном сиянии и будет недоступен для наблюдений несколько месяцев.
Следующее появление объекта позволит астрономам провести детальный анализ его состава и выяснить механизмы устойчивости к воздействию солнечного излучения.
Дальнейшие исследования также помогут ученым определить его происхождение: является ли он астероидом, вытолкнутым из главного пояса в гравитационную ловушку Солнца.
