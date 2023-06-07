Ученые обнаружили организм, который спасет климат Земли от гибели

Ученые установили, что микоризные грибы имеют решающее значение для возникновения и функционирования глобальных экосистем. Этот организм, которому 400 млн лет и который живет в симбиозе с корнями растений, может спасти климат Земли.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Current Biology.

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Отмечается, что в ходе исследования ученые пришли к выводу, что эти грибы отвечают за выделение или транспортировку гигантских объемов углекислого газа из растений. То есть они активно участвуют в углеродном цикле, благодаря которому планета перерабатывает углерод между атмосферой, океаном, почвой, горными породами и живыми организмами. Таким образом, очищается воздух.

Для исследования использовали около 200 наборов данных о микоризных грибах из более 60 рецензированных научных работ. Ученые оценили количество углерода, который распределяют наземные растения между различными функциональными типами микоризы.

"Хотя наши оценки базируются на лучших имеющихся доказательствах, они несовершенны и их следует толковать с осторожностью. Тем не менее, наши оценки консервативны, и мы утверждаем, что эта работа подтверждает значительный вклад микоризных ассоциаций в глобальную динамику углерода", — говорится в заключении. статьи.

Напомним, в недавнем отчете ученых говорится, что человеческая деятельность подтолкнула Землю в опасную зону. Отчет группы ученых Комиссии Земли предоставляет тревожные доказательства того, что наша планета сталкивается с ростом кризисов наличия воды, нагрузки питательными веществами, поддержки экосистемы и загрязнения.

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