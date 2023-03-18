Ученые обнаружили останки древнего животного, старше чем динозавры

Палеонтологи обнаружили останки ихтиозавра на острове Шпицберген. Затем их привезли в Музей естествознания при Университете Осло для дальнейшего исследования и изучения.

Об этом пишет Heritage Daily.

Исследование и изучение образований позволило выявить костлявую рыбу и причудливые "крокодилообразные" кости амфибий. Кроме этого, останки ихтиозавра, а именно 11 сочлененных хвостовых позвонков в отложениях известняка. Однако они оказались слишком "старыми" для существования этих древних животных.

Палеонтологи также изучили окружающие породы. Результаты подтвердили, что возраст окаменелостей примерно через два миллиона лет после массового вымирания в конце Пермского периода. Если учесть ориентировочные временные пределы эволюции вымерших морских рептилий, это отодвигает происхождение и раннее появление ихтиозавров вплоть до начала эпохи динозавров.

Ихтиозавры – это мезозойские крупные вымершие морские рептилии.

Напомним, группа международных исследователей заявила, что им удалось найти морскую рептилию, похожую на рыбу-меч. Рептилия жила примерно 100 млн лет назад, длина ее черепа достигала метра.

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