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Ученые обнаружили останки древнего животного, старше чем динозавры

Ученые обнаружили останки древнего животного, старше чем динозавры

Обнаруженные останки не являются примером земноводного предка ихтиозавра.

Палеонтологи обнаружили останки ихтиозавра на острове Шпицберген. Затем их привезли в Музей естествознания при Университете Осло для дальнейшего исследования и изучения.

Об этом пишет Heritage Daily.

Исследование и изучение образований позволило выявить костлявую рыбу и причудливые "крокодилообразные" кости амфибий. Кроме этого, останки ихтиозавра, а именно 11 сочлененных хвостовых позвонков в отложениях известняка. Однако они оказались слишком "старыми" для существования этих древних животных.

Палеонтологи также изучили окружающие породы. Результаты подтвердили, что возраст окаменелостей примерно через два миллиона лет после массового вымирания в конце Пермского периода. Если учесть ориентировочные временные пределы эволюции вымерших морских рептилий, это отодвигает происхождение и раннее появление ихтиозавров вплоть до начала эпохи динозавров.

Ихтиозавры – это мезозойские крупные вымершие морские рептилии.

Напомним, группа международных исследователей заявила, что им удалось найти морскую рептилию, похожую на рыбу-меч. Рептилия жила примерно 100 млн лет назад, длина ее черепа достигала метра.

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