Ученые обнаружили останки морского чудовища с уникальными зубами

Уникальные зубы помогали этому виду сосуществовать с другими мозозаврами, которые охотились на другую добычу.

Палеонтологи обнаружили в Техасе останки редкого гигантского мозозавра с гигантскими шарообразными зубами. Им удалось обнаружить два фрагмента челюсти взрослого животного Globidens alabamaensis.

Об этом сообщает Live Science.

Вид G. alabamaensis был открыт еще в 1912 году, но на сегодняшний день было обнаружено только несколько полных образцов этих животных. Большинство ископаемых останков представляют собой зубы или небольшие фрагменты челюстей.

Большинство мозозавров имели кинжалообразные зубы, но у Globidens все было не так: они могли похвастаться тупыми, округлыми зубами, идеально подходящими для дробления панцирей черепах, аммонитов и двустворчатых моллюсков.

Новые окаменелости обнаружили в 2023 году в формации Озан на северо-востоке Техаса.

Месторождение, в котором они были обнаружены, датируется кампанским ярусом (83,6–72,1 миллиона лет назад). Его толщина составляет всего 20 сантиметров, но оно оказалось богатым окаменелостью.

В одной из челюстей все еще сохранилось 12 зубов, в другой – шесть. Длина зубов составляет примерно 2,5 сантиметра, они круглые, идеально подходят для дробления панцирей и раковин моллюсков. В одной из челюстей ниже линии десен остался зародышевый зуб, который, вероятно, должен появиться позже, чтобы восполнить пробел.

Ученые считают, что мозазавры сбрасывали зубы и заменяли их всю жизнь.

Напомним, в экспозиции Музея естественной истории в Лос-Анджелесе появился новый экземпляр. Это динозавр, являющийся не только представителем нового вида, но и единственным динозавром на планете, кости которого были окрашены в зеленый цвет.

Также ученые выяснили, что астероид-убийца, 66 миллионов лет назад уничтоживший динозавров, прилетел на планету из-за Юпитера.

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