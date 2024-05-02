Ученые обнаружили останки одного из самых больших динозавров в истории

Ученые обнаружили останки гигантского динозавра, которого назвали Bustingorrytitan Shiva. Теперь им удалось реконструировать, как выглядел этот древний великан.

Об этом пишет Live Science.

Динозавр получил прозвище "Шива-разрушитель", длина его тела составляла 28 метров, он жил на Земле 90 миллионов лет назад. Он был одним из крупнейших динозавров, когда-то обитавших на Земле, его вес составлял примерно 74 тонны.

Как рассказала руководившая исследованием Мария Эдит Симон, обнаружение Шивы в Северной Патагонии показывает, что крупные динозавры, вес которых превышал 55 тонн, развились внутри группы титаннозавров.

"В Патагонии мы все еще находимся на том этапе, когда мы имеем больше шансов выявить что-то новое, чем что-то известное, а неизведанное зачастую замечательно. В публикации мы сообщили о зауроподе, который стал гигантом независимо от других членов своей группы", — рассказала Симон.

Останки Шивы обнаружили в горных породах в возрасте 93-96 миллионов лет. Здесь обнаружили останки аргентиннозавра. Но найденные кости отличались характеристиками, не соответствующими известным видам зауропода, в том числе гребни уникальной формы на плечевой и бедренной кости.

Новое исследование предполагает, что, по крайней мере, две линии гигантских титанозавров – сальтазавроиды B. shiva и логнозавры аргентинозавра – сосуществовали в Северной Патагонии в середине мелового периода (145-66 миллионов лет назад) вместе с более мелкими зауроподами.

Напомним, ученые сообщили о том, что они обнаружили новый вид тираннозавра, который был назван Tyrannosaurus mcraeensis. Это был огромный 12-метровый динозавр, который весил 10 тонн и имел большую пасть, наполненную большим количеством зубов.

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