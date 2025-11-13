ТСН в социальных сетях

Ученые обнаружили останки рептилии длиной более двух метров: что известно

В Бразилии нашли останки рептилии-предка, жившего 240 млн лет назад.

Художественное изображение рептилии Tainrakuasuchus bellator из Бразилии. Caio Fantini

Международная группа палеонтологов совершила важное открытие в Бразилии, найдя остатки рептилии, принадлежавшей к группе предков современных крокодилов, аллигаторов и гавиалов. Это животное жило около 240 миллионов лет назад в условиях, похожих на те, где зарождались первые динозавры.

Об этом пишет Nauka.ua.

Изучение этого нового вида имеет решающее значение для понимания эволюции современных крокодилов и причин, по которым их предки смогли пережить массовое вымирание, уничтожившее динозавров.

«Воин» с острыми зубами

Во время раскопок были обнаружены фрагменты скелета, датируемые ранним триасовым периодом: часть нижней челюсти, позвонки и подвздошная кость таза. Благодаря строению таза, исследователи классифицировали животное как псевдозухию (Pseudosuchia) — одну из двух эволюционных ветвей древних рептилий, которая дала начало крокодилам (другая ветвь включала динозавров и птиц).

Новый вид, хоть и не является непосредственным предком современных крокодилов, был отнесен к семейству Poposauroidea. Его назвали Tainrakuasuchus bellator.

Название рода (Tainrakuasuchus) происходит от слов гуарани, означающих «острые зубы», и греческого слова «крокодил» (suchus). Видовое название (bellator) с латыни переводится как «воин».

Кости рептилии, по которым определяли размеры тела Tainrakuasuchus bellator. Rodrigo Temp Müller

Маленький хищник суперконтинента

Tainrakuasuchus bellator был хищником. У него был узкий череп и челюсти с загнутыми внутрь зубами. Они предназначены для удержания жертвы. Однако по сравнению с другими псевдозухиями того времени этот вид был относительно небольшим. Его длина составляла примерно 2,4 метра, а масса тела — около 60 килограммов.

Скелет, внешний вид, место находки и сравнение размеров рептилии с человеческими. Кайо Фантини, Родриго Temp Müller, Mauricio Garcia

Интересно, что по телосложению Tainrakuasuchus bellator напоминал другого псевдозухию — Mandasuchus tanyauchen, останки которого были найдены в Танзании. Поскольку во время триасового периода Африка и Южная Америка были частью единого суперконтинента Гондваны, ученые предполагают, что эти два вида были родственны и занимали схожую экологическую нишу в пределах большой пустыни.

