Ученые обнаружили печать Ассирийской империи, подтверждающую библейские события

Иерусалим / © Associated Press

Рядом с Храмовой горой, в районе древнего дренажного канала, была обнаружена находка около 2700 лет назад.

Об этом пишет Daily Mail.

Фрагмент размером всего 2,5 см содержит текст, в котором Ассирийская империя жалуется на задержку выплаты дани от царства Иудеи. Надпись вспоминает первый день месяца ава, что по еврейскому календарю соответствует 11-му месяцу, когда Иудея должна была оплатить задолженность.

Исследователи из Университета Бар-Илан предполагают, что этот документ связан с событиями, описанными в Книге Царей, когда царь Иудеи Езекия вынужден был выплатить ассирийскому правителю Санхерибу 300 талантов серебра и 30 талантов золота во избежание нападения.

«Маленький обломок может поведать важную историю. Это часть глиняной печати — буллы, подтверждающие официальные документы и письма. Этот фрагмент является прямым доказательством существования официальной переписки между Ассирией и Иудеей», — говорят исследователи.

Как пояснила доктор Анат Коэн-Вайнбергер из Управления древностей Израиля, с помощью анализа состава глины удалось выяснить, что она не является местной. Минеральный состав совпадает с породами из бассейна реки Тигр — территории древних ассирийских городов Ниневии, Ашшуры и Нимруда. Это свидетельствует, что обломок мог быть частью официального пакета документов, отправленных в Иудею.

Находка также дает редкое представление о политических и экономических отношениях древнего Ближнего Востока и подтверждает реальность библейских событий.

