Ученые обнаружили "пенопластовые" планеты, аналогов которым не существует в Солнечной системе

Планеты блокируют только крошечную часть света звезды, поэтому их обнаружение требует много усилий. / © ESA

Реклама

Астрономы похоже разгадали тайну того, как растут самые распространенные типы планет в нашей Галактике. Открытие подтверждает теорию о том, что планеты начинают свою жизнь как раздутые младенцы, но быстро теряют свои толстые атмосферы.

Об этом пишет BBC ScienceFocus со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Nature .

Космические «младенцы» с плотностью пенопласта

Объектом внимания стала система V1298 Tau . Ее звезде всего 20 миллионов лет. По космическим меркам это эквивалент 5-месячного ребенка.

Реклама

Вокруг нее вращаются четыре молодых экзопланета. Они обладают удивительными характеристиками:

По радиусу они в 5–10 раз больше Земли.

Но их масса в 5–15 раз превышает земную.

Это дает им плотность, похожую на пенопласт . Ученые объясняют: планеты настолько «пухлые», потому что жар и свет молодой звезды заставляют их атмосферы чрезвычайно расширяться. Со временем они потеряют огромное количество газа, сжатся и станут чем-то средним между Землей и Нептуном.

Почему это открытие века

Планеты такого размера, известные как суперземли и субнептуны, являются самым распространенным типом в Галактике. Но парадокс в том, что именно в нашей солнечной системе их нет. Без возможности изучить такой объект вблизи, ученые не понимали, как они формируются.

"V1298 Tau является критическим звеном между туманностями, где формируются звезды и планеты, и зрелыми планетными системами, которые мы уже открыли тысячами", - объяснил профессор Эрик Петигура из Калифорнийского университета.

Реклама

Удача hole-in-one

Как и многие астрономические открытия, это зависело не только от упорного труда, но и от везения.

Команда изучала планеты методом транзитов (фиксируя падение яркости звезды, когда планета проходит перед ней). Но часть транзитов была пропущена, и у ученых было сотни вариантов орбит.

Им пришлось фактически угадывать, когда смотреть в телескоп в следующий раз. И они угадали с первой попытки.

«Я не мог в это поверить. Тайминг был настолько неопределенным, что я думал, нам придется пробовать как минимум полдюжины раз. Это было как забить в лунку с одного удара в гольфе (hole-in-one)», – рассказал профессор Петигура.

Реклама

Это везение позволило точно измерить массу планет через их гравитационное влияние друг на друга и впервые получить экспериментальное доказательство того, что молодые планеты действительно «пухлые». Теперь у науки есть эталон для теорий эволюции планет.

Напомним, ученые обнаружили новый космический объект, ранее не существовавший в классификациях. Телескоп Hubble зафиксировал беззвездное газовое облако, в котором доминирует темная материя. Ученые считают ее реликтом ранней Вселенной и не сформировавшейся галактикой.