Ученые обнаружили планету, которая очень похожа на Землю

Планету заметили с помощью спутника Transiting Exoplanet Survey Satellite.

Исследователи из лаборатории реактивного движения NASA и университета Нью-Мексико обнаружили экзопланету TOI-1231 b, которая вращается вокруг карликовой звезды M. Планета находится в 90 световых годах от Земли, и ее атмосфера очень похожа на нашу.

Как пишет Cornell University, экзопланета TOI-1231 b размером с Нептун. Она имеет умеренный климат и 24-дневную орбиту.

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Хотя планета находится в 8 раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу, ее температура близка к нашей. Атмосфера составляет около 60 градусов по Цельсию, что делает TOI-1231b одной из экзопланет, доступных для атмосферных исследований.

По словам исследователей, существует вероятность того, что облака находятся высоко в атмосфере и, возможно, будут свидетельствовать о наличии воды.

Напомним, ученые обнаружили в центре Млечного Пути звезду, которая в сто раз больше Солнца. Это не первая зафиксированная учеными мерцающая звезда.

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