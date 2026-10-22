Ученые обнаружили планету размером с Землю: она вращается вокруг двух звезд

Система 70 Змееносца привлекает внимание ученых / © Associated Press

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Ученые обнаружили планету размером с Землю, вращающуюся вокруг системы из двух звезд. И это открытие подтверждает предположение о том, что в подобных системах могут существовать миры, потенциально подходящие для жизни.

Об этом сообщает Science Alert.

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По данным исследователей, планета существует уже достаточно давно. В то же время ее обнаружение рассеивает предположение о том, что в этой системе существуют планеты-гиганты, хотя раньше считалось, что здесь находится самая древняя известная экзопланета.

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В ходе исследования ученые сосредоточили свое внимание на двойной звездной системе 70 Змееносца (70 Oph AB). Входящие в ее состав звезды относятся к спектральному классу K (оранжевые карлики). Согласно расчетам исследователей, их масса составляет примерно 88% и 73% от массы Солнца, а возраст — около трех миллиардов лет.

Исследователи использовали как недавние, так и архивные данные измерений радиальной скорости (RV) обеих звезд — в частности информацию, полученную с помощью восьми различных инструментов во время наблюдения за главной звездой в течение целого столетия.

«Мы выяснили, что в зоне годности для жизни главной звезды возможны стабильные орбиты. Можно было бы ожидать, что вторая звезда нарушит их стабильность, но на практике это происходит не всегда», — сказал один из соавторов исследования Скайлар д’Анджиолилло.

Еще в 1855 году британский астроном Уильям Джейкоб заявил об обнаружении планеты в системе 70 Змееносца AB, что сделало ее первой системой, в которой заподозрили наличие экзопланеты.

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Напомним, астрономы показали белый карлик, который может иметь необычную зеленую окраску. Открытие показывает, что звездные остатки, традиционно считающиеся белыми, на самом деле могут быть розовыми, желтыми, голубыми и зелеными.

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