Ученые обнаружили планету с рекордными ветрами: их скорость поражает

Ученые заявили о том, что скорость ветров, дующих вокруг газового гиганта в 500 световых годах от Земли, достигает впечатляющих 33 тысяч километров в час.

Об этом сообщает Science Alert.

"Часть атмосферы этой планеты движется к нам с высокой скоростью, а остальная часть удаляется от нас с той же скоростью. Этот сигнал показывает нам, что вокруг экватора планеты существует очень быстрый, сверхзвуковой ветер", — сообщила ведущий автор исследования Лиза Нортманн.

Скорость ветра составляет 7,5-7,9 километра в секунду, она превосходит любой ураган или струйное течение, известное науке.

На Земле самая высокая скорость ветра была зарегистрирована на острове Барроу в 1996 году, она составляла 407 километров в час.

Напомним, ученые открыли новую планету с плотностью, как у свинца.

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