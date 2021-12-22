Ученые обнаружили под водой руины утраченного легендарного храма Геркулеса (видео)

Специалисты также обнаружили внутреннюю гавань.

У берегов Испании, в Кадисской бухте, был найден утраченный храм финикийского бога Мелькарта. Древние римляне отождествляли его с Геркулесом, а древние греки – с Гераклом.

Об этом пишет Daily Mail.

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Храм Геркулеса Гадитана описывается в древних записях, датируемых IX веком до н.э., и археологи считают, что серия затопленных сооружений и есть этот давно утраченный храм.

Группа ученых из Севильского университета, используя лидирующую технологию — выявление и определение дальности с помощью лазеров и аэрофотосъемок, нашла под водой следы монументального здания вблизи острова Санкти-Петри. Команда определила прямоугольное строение длиной 300 м и шириной 150 м, которое, по их мнению, является руинами древнего святилища.

Наряду с обнаружением потенциального места строительства храма, команда также нашла внутреннюю гавань к югу от сооружения, которое менее двух веков назад было зоной наводнений. Это было важное римское поселение вдоль побережья с разными зданиями, преимущественно римского периода, которые ученым еще предстоит определить.

Храм Геркулеса Гадитана был конструкцией с колоннами и вечным огнем на алтаре, поддерживаемого священниками днем и ночью.

Изображение между колоннами демонстрировали 12 подвигов Геркулеса, вырезанных из бронзы. Геракл совершил 12 подвигов как наказание за убийство своей жены Мегары и 5 детей после того, как его свела с ума жена Зевса Гера – богиня семьи и брака. Подносы храма размещались внутри входных колонн, а весь храм располагался на возвышенном каменном постаменте.

Напомним, в гробницах на Кипре, принадлежащих к периоду правления египетской царицы Нефертити, ученые обнаружили сотни погребальных предметов, останки более 100 человек, а также золотой кулон в форме цветка лотоса с инкрустацией из драгоценных камней, похожий на те, которые носила жена царя.

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