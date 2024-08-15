Ученые обнаружили похожую на Землю планету, которая скоро будет уничтожена

Исследователи обнаружили планету размером с Землю, орбитальный период которой составляет всего 5,7 часа. Скорее всего, эта планета будет поглощена звездой.

Об этом пишет Phys.org.

Известно, что планета находится на расстоянии около 65,2 световых лет от нас. Но период обращения вокруг своей звезды в 5,7 часа делает эту планету слишком горячей для жизни. Кроме того, ее орбита – в опасной близости от так называемой границы Роша. Это расстояние, где меньший объект может вращаться вокруг большего объекта, пока гравитация большего объекта не разорвет меньший объект на куски.

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"Эта планета обречена на приливное разрушение через 400 млн лет, что мало в космических масштабах (13 млрд лет). Планета также приливно обезображена, приняв форму футбольного мяча (отклонение от сферы 10%)", — объяснил Фэй Дай, помощник астронома Института астрономии Гавайского университета и ведущий автор исследования.

TOI-6255 b будет оставаться целой еще около 400 лет, но наблюдение за ее постепенным разрушением может пролить свет на ее состав и таким образом ученые смогут лучше понять сходства и различия между планетами нашей Солнечной системы и экзопланетами.

Напомним, астрономы создали трехмерную карту звезд, расположенных относительно недалеко от Солнца. Ученые считают, что вокруг этих звезд вращаются похожие на Землю планеты, и там может существовать инопланетная жизнь.

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