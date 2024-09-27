Ученые обнаружили похожую на Землю планету, но есть нюанс

Ученые заявили об обнаружении планеты, похожей на Землю. Однако это открытие имеет небольшой нюанс.

Об этом сообщает Science Alert.

Планета примерно в 1,9 раза больше Земли и вращается вокруг своей планеты на расстоянии, которое примерно вдвое больше расстояния от Земли до Солнца. Но эта звезда – белый карлик. А это значит, что любая жизнь, которая могла бы существовать на планете, была уничтожена.

Планета под названием KMT-2020-BLG-0414 расположена в 4 тысячах световых лет от нашей планеты. Она является скалистым миром, вращающимся вокруг белого карлика. Согласно прогнозам, наше Солнце превратится в такого же белого карлика через 5 млрд лет.

"Пока у нас нет единого мнения о том, сможет ли Земля пережить фазу красного гиганта через 6 млрд лет. В любом случае наша планета будет оставаться пригодной для жизни около миллиарда лет, после чего океаны испарятся из-за неконтролируемого парникового эффекта — задолго до того, как красный гигант поглотит планету", — сказал ведущий автор исследования из Калифорнийского университета в Сан-Диего Кэмин Чжан.

Ранее стало известно, что в новом исследовании физики высчитали потенциальную продолжительность космоса.

Читайте также: