Ученые обнаружили последнюю трапезу 75-миллионолетнего тираннозавра: что это было (фото)

Динозавров исследовали в течение десятилетий, и каждый шаг к выяснению того, какой была их жизнь, является большим достижением для науки. Поэтому, когда исследователи обнаружили тело тираннозавра в возрасте 75 миллионов лет, они, видимо, не думали, что попадут на что-то такое же странное.

Об этом пишет ladbible.com.

По мнению исследователей, благодаря сохранению животного и содержанию его желудка, теперь мы можем увидеть, как тиранозавры адаптировали свой рацион. Доктор Дарла Зеленицки из Университета Калгари заявила, что полученные результаты являются "весомым доказательством того, что тиранозавры радикально изменили свой рацион по мере взросления".

Ученые обнаружили последнюю трапезу 75-миллионолетнего тиранозавра / Фото: X/@ROYAL TYRELL MUSEUM OF PALAEONTOLOGY

После того, как недавние открытия показали, как действительно могли звучать хищные динозавры, теперь мы знаем, что они тоже ели друг друга. Рассмотренный динозавр был юным горгозавром, близким родственником тиранозавра. По их оценкам, к моменту смерти ему было около семи лет, и он весил 330 кг, что соответствует подростковому возрасту его развития.

Но вот что становится интересным: под грудной клеткой были задние конечности двух маленьких динозавров, называемых ситипами. Доктор Зеленицки является одним из главных ученых в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances. Она сказала: "Теперь мы знаем, что эти подростки тираннозавры охотились на маленьких молодых динозавров".

Но это только начало того, что ели горгозавры. Поскольку этот динозавр был еще подростком, это добавляет еще один слой к тому, как формируются его пищевые повадки по мере взросления.

Ученые обнаружили последнюю трапезу 75-миллионолетнего тиранозавра / Фото: X/@ROYAL TYRELL MUSEUM OF PALAEONTOLOGY

Согласно окаменелости и следам укусов на костях больших динозавров, ученые пришли к выводу, что они ели очень больших травоядных динозавров.

Доктор Франсуа Терриен из Королевского палеонтологического музея Тирелла объяснил BBC, что взрослые тиранозавры были "совершенно неразборчивыми в еде", которые ловили большую добычу, "перекусывая кости и скребая плоть".

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Дарла добавила: "Эти более мелкие, незрелые тиранозавры, вероятно, не были готовы прыгнуть в группу рогатых динозавров, взрослые особи которых весили тысячи килограммов".

Окаменелость была обнаружена в Бесплодных землях Альберты в 2009 году, и на ее подготовку ушли годы, поэтому исследователи поначалу не знали, что они найдут, когда ее откроют.

Напомним, известный археолог раскрыл истинную причину проклятия Тутанхамона. Слухи о проклятии были выдумкой.

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