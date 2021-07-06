Ученые обнаружили причину аномальной жары в Канаде: этот феномен превратил Венеру в самую горячую планету

Ученые обнаружили причину аномальной жары в Канаде: этот феномен превратил Венеру в самую горячую планету

Столбики термометров в Канаде достигают отметки в 40-45 градусов Цельсия.

В Канаде аномальную жару связывают с 719 внезапными смертями, зарегистрированными в течение этой недели. Это количество в три раза превышает показатели, которые обычно фиксируют в указанный период.

Как сообщает Washington Post, ученые уже имеют объяснения такой жары.

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Метеорологи объясняют — жара в Северной Америке возникла из-за высокого атмосферного давления, которое не позволяет горячему воздуху подняться выше, что в итоге привело к образованию "теплового купола". Центр антициклона находится над Британской Колумбией, поэтому здесь наблюдаются самые высокие температуры.

A "heat dome" of high pressure has seen Canada's temperature rise to dangerous highs of nearly 50C https://t.co/pJOWwTWAZm pic.twitter.com/exZZtqkzMp — BBC Weather (@bbcweather) July 1, 2021

Американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований связывают возникновение "теплового купола" с разницей температуры воды в Тихом океане. За последние несколько десятилетий температура в западной части океана увеличилась и теперь более высокая, чем в восточной. Воздух у поверхности воды нагревается и поднимается в атмосферу, способствует образованию тепловой волны, движение которой блокирует высокое атмосферное давление.

Похожий феномен превратил Венеру в самую горячую планету в Солнечной системе. Плотный покров облаков Венеры удерживает тепло на поверхности, в результате чего температура там достигает 471 °C. Однако на Земле такое явление возникает крайне редко — раз в несколько тысяч лет. Изменение климата, вызванное деятельностью человека, сделало подобные исключительные события гораздо более вероятными.

Напомним, ученые считают, что разрушение океанической экосистемы может уничтожить человечество через 25 лет. Исследование делает страшное предупреждение для будущего планеты.

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