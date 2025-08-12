Ученые обнаружили причину рекордного нагрева атмосферы Солнца

Почему атмосфера Солнца горячее его поверхности — ответ астрономов / © unsplash.com

Астрономы раскрыли новое объяснение феномена рекордной температуры атмосферы Солнца, достигающей примерно 2 миллиона °C.

Об этом идет речь в материале noworries.

Космический аппарат NASA Parker Solar Probe зафиксировал признаки существования так называемого «барьера геликальности» в солнечной короне, температура которой составляет около 2 миллионов градусов по Цельсию. Это открытие проливает свет на давнюю научную загадку — почему внешние слои атмосферы Солнца значительно горячее его поверхности, хотя и расположены дальше от энергетического ядра звезды. Данные были получены во время 24 максимального сближения с Солнцем в июне 2025 года, когда зонд установил рекорд скорости — 692 000 км/ч.

Проблема «коронального нагрева» известна еще с 1939 года: температура фотосферы составляет примерно 5500 °C, тогда как корона нагревается до миллионов градусов. Среди основных гипотез — турбулентность плазмы и влияние магнитных волн, в частности ионно-циклических. Однако каждая из теорий имеет слабые места: первая не объясняет, почему ионы нагреваются больше электронов, вторая — почему волн не хватает для существенного повышения температуры.

Новая концепция предполагает, что «барьер геликальности» может объединить оба механизма: он изменяет рассеяние турбулентности и направляет энергию на создание ионно-циклических волн. По словам доктора Ромена Мейранда, это можно представить как дамбу, которая перекрывает поток энергии и направляет его в нужный канал. Анализ колебаний магнитного поля показал, что условия для формирования такого барьера довольно часто встречаются у Солнца.

Исследователи отмечают, что зафиксированные характеристики магнитных колебаний совпадают с теоретическими прогнозами сценариев с барьером.

Как отмечает доктор Кристофер Чен из Университета Квин Мэри в Лондоне, это открытие помогает объяснить температурные контрасты в короне и перемены солнечного ветра. Кроме того, работа будет способствовать более глубокому пониманию физики плазмы и совершенствованию прогнозов космической погоды.

