Ученые обнаружили причину седины: это поможет найти способ избавиться от нее навсегда

Группа ученых выявила первопричину того, почему волосы человека становятся седыми.

Вооружившись этими знаниями, они могут изобрести потенциальное лекарство. Об этом пишет ladbible.com.

Команда ученых из Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета обнаружила в коже мышей и людей особые клетки – меланоцитарные стволовые клетки, или McSC, определяющие цвет волос.

Эти клетки получают сообщения о том, что они производят белковые пигменты, ответственные за придание волосам их цвета. Ключ к выяснению того, почему человек седеет, лежит в процессе старения, поскольку исследователи обнаружили, что со старением волос клетки "застревают" в одном состоянии.

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Это означает, что они не регенерируются в пигментные клетки и прекращают придавать волосам окрас, в результате чего человек со временем неуклонно седеет.

Исследовательница Ци Сун, доктор философии, объяснила, что новое исследование помогло понять, как волосы приобретают свой цвет, и, в свою очередь, может открыть новые возможности для разработки того, как остановить или даже обратить вспять процесс сидения.

Она сказала: "Наше исследование дополняет наше базовое понимание того, как стволовые клетки меланоцитов влияют на цвет волос. Вновь обнаруженные механизмы повышают вероятность того, что такое же фиксированное положение стволовых клеток меланоцитов может существовать у людей. Если это так, это есть потенциальным путем для возвращения назад или предотвращения седины человеческих волос, помогая застрявшим клеткам вновь перемещаться между развивающимися отсеками волосяного фолликула".

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