Ученые обнаружили "Принца гоблинов" - древнего ящера, жившего рядом с динозаврами

Новый вид древних ящеров Фото иллюстративный / © pixabay.com

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Новый вид древних ящеров — настоящий «монстрозавр» — когда-то бродил среди гигантских динозавров. Палеонтологи описали существо как огромного родственника современного гиладского монстра (ядовитого ящера с юго-запада США), а его название звучит достойно героев фэнтези.

Об этом говорится в sciencealert.

Этого вымершего ящера назвали Bolg amondol, что с эльфийского языка Толкина примерно переводится как «принц-гоблин с куполообразной головой».

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Bolg amondol Фото sciencealert

«Bolg — замечательное имя. Это имя гоблинского принца из „Хоббита“, и эти ящеры действительно напоминают гоблинов, особенно если взглянуть на их черепа», — рассказывает палеонтолог из Института динозавров Естественного музея Лос-Анджелеса Хэнк Вулли.

Хотя остатки Bolg были найдены еще в 2006 году, только сейчас их исследовали достаточно, чтобы описать новый вид и определить его место в эволюционном дереве.

Bolg принадлежит к ранним представителям группы Monstersauria, к которой сегодня относятся гиладские монстры. Но если современные гиладские монстры вырастают до 50 см, Bolg был гораздо больше.

«Он мог достигать почти метра или больше — в зависимости от длины хвоста и туловища», — говорит Вулли.

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Он добавил, что по меркам ящеров — это великан, примерно как варан саваны.

«С таким лучше не шутить», — сказал ученый.

Остатки Bolg были обнаружены в штате Юта, США, и они датируются примерно 76 миллионами лет назад — к концу эпохи динозавров. Но его ближайший родственник обнаружили в пустыне Гоби в Азии, что свидетельствует о том, что эти существа также могли преодолевать большие расстояния, путешествуя между древними континентами.

Это открытие не только восполняет пробелы в истории Monstersauria, но и дополняет картину жизни рептилий, обитавших рядом с известными динозаврами.

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ранее речь шла об исследовании, которое выявило способ продлить жизнь и отложить старение организма.

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