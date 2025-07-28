Ученые обнаружили редкий отпечаток ладони возрастом около 4 тыс. лет (фото)

Археологическая находка / © bbc.com

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В Великобритании во время подготовки к выставке в Фицвильямском музее Кембриджского университета исследователи обнаружили чрезвычайно редкий артефакт — полный отпечаток человеческой руки на древнеегипетской «душевной хижине», глиняной модели, которую клали в гробницы рядом с умершими.

Об этом пишет BBC

Этот отпечаток датирован периодом между 2055 и 1650 годами до н.э., то есть ему более 4 000 лет. По словам куратора музея и ведущего египтолога Хелен Страдвик, находка является «чрезвычайно редкой и увлекательной», ведь позволяет буквально «прикоснуться к моменту создания артефакта и к самому человеку, который его сделал».

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Во время подготовки к выставке кураторы обнаружили на древнеегипетском погребальном предмете отпечаток руки, которому 4 000 лет.

Открытие сделали исследователи Кембриджского университета на так называемом «душевном доме» — глиняной модели в форме здания, которую обычно находят в захоронениях.

© BBC

Несмотря на то, что керамика была широко распространена, а ее большое количество сохранилось по сей день, о самих гончарах известно очень мало, особенно по сравнению с другими египетскими мастерами.

© BBC

В музее отмечают, что доступность и низкая стоимость керамики, вероятно, влияли на социальный статус гончаров. В тексте, известном как «Поучение Кхета», гончаров даже сравнивали со свиньями, которые валяются в грязи.

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Что такое «душевный дом»

«Душевные дома» могли служить как подставки для жертвоприношений или как символическое жилище для души умершего в гробнице.

Они имели открытую переднюю часть, где размещали еду, в частности хлеб, салат и голову быка, как в этом случае. Анализ показал, что мастер сначала создал деревянный каркас, который обмазал глиной, образовав двухэтажное сооружение с колоннами. Во время обжига древесина сгорела, оставив полости.

Отпечаток руки под основой, вероятно, был сделан тогда, когда мастер перемещал модель для сушки перед обжигом. Несмотря на большое внимание к египетским правителям, таким как Тутанхамон, сами создатели артефактов часто остаются без внимания. Выставка «Сделано в Древнем Египте» стремится показать, кем были эти люди, как они воспринимали себя, и что о них думали другие египтяне.

Напомним, ранее мы писали о том, что во время археологической экспедиции возле ДнепроГЭС исследователи обнаружили ряд уникальных артефактов- от посуды медно-каменного века до казацкого якоря.

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