Ученые обнаружили редкого осьминога Дамбо: как он выглядит (видео)

Ученые обнаружили редкого осьминога Дамбо недалеко от Гавайских островов.

Об этом сообщает USA Today.

Морское существо было замечено на 1,6 км ниже поверхности Тихого океана, недалеко от безымянной подводной горы в Национальном морском памятнике Папаханаумокуакеа.

На видео, снятом Фондом исследования океана и Национальным управлением океанических и атмосферных исследований, видно, как глубоководный осьминог Дамбо плавает недалеко от северо-запада Гавайских островов.

По данным National Geographic, редкие осьминоги Дамбо – это глубоководные осьминоги, которые обычно живут на глубине до 4 км.

Ученые назвали это морское животное Дамбо через два больших плавника на его мантии, которые выглядят как уши и напоминают анимационного диснеевского персонажа-слона с большими ушами.

Большие уши, похожие на плавники, удобны для существа, использующего их для ловли пищи. По данным Oceana.org, осьминог размером от 20 см до 30 см питается улитками, червями и другими существами, обитающими на дне океана.

В отличие от большинства осьминогов, у этого морского существа нет чернильных мешков, обычно используемых как защитный механизм. Отсутствие защиты не влияет на головоногие моллюски, поскольку в глубоком море они редко сталкиваются с хищниками.

Напомним, в иерусалимской пещере найдена 2300-летняя могила греческой проститутки. Куртизанка получила дорогой подарок от своего предполагаемого любовника.

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