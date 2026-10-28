Ученые обнаружили редкую звезду с необычным сиянием: что изменило ее цвет

Зеленая звезда WD J1330+6435 / © University of Warwick / Mark Garlick

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Во Вселенной обнаружили редкую погасшую звезду, которая должна светиться для человеческого глаза необычным зеленовато-желтым сиянием. Ученые выяснили, что загадочный оттенок белому карлику WD J1330+6435 придала не только сверхплотная атмосфера, но и обломки собственных планет, которые он поглотил в конце своего существования.

Об этом сообщает издание Science Alert.

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Почему звезда излучает зеленый свет

Цвет большинства звезд зависит от температуры их поверхности. Горячие объекты выглядят голубыми или белыми, а более холодные — желтыми или красными. В обычных условиях зеленый свет смешивается с другими участками спектра, поэтому звезда воспринимается белой или желтоватой.

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С белым карликом WD J1330+6435 ситуация иная. При температуре около 3970 °C его атмосфера очень плотная. В таких условиях натрий поглощает оранжевый свет, а кальций ингибирует фиолетовый, что и изменяет итоговый цвет звезды.

Поэтому наиболее выделяется именно зеленый свет, который и придает звезде зеленовато-желтого оттенка. Исследователи отмечают, что этот цвет рассчитали с помощью анализа спектра и моделей человеческого зрения, а не увидели невооруженным глазом.

Следы исчезнувших планетных систем

Кроме натрия и кальция, в атмосфере звезды обнаружили литий, свидетельствующий о наличии каменистых пород. В конце жизни звезды ее гравитация сменяет орбиты близлежащих объектов, из-за чего обломки планет и астероидов падают на ее поверхность.

Изучение таких химических следов является частью некропланетологии — направления, исследующего остатки древних планетных систем. Обнаруженные вещества подтверждают версию о том, что белый карлик поглотил материалы своих бывших планет. Моделирование показало, что в зависимости от химического состава атмосферы такие звезды могут быть также розовыми, фиолетовыми, голубыми или бирюзовыми.

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Однако это случается очень редко. Ученые исследовали 152 белых карлика вблизи Солнечной системы и обнаружили необычный цвет только у пяти из них — это примерно один из тридцати.

Напомним, после Большого взрыва материя и антиматерия образовались почти в равном количестве. Когда они встречаются, то полностью уничтожают друг друга, превращаясь в энергию. Будь их четко поровну, во Вселенной не возникло бы ни звезд, ни планет, ни жизни. Однако материя почему-то перевесила, и физики до сих пор ищут объяснение этой тайны.

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