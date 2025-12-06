Ученые обнаружили рекордный комплекс следов динозавров — такого они еще не видели

Следы сохранились очень хорошо / © Pixabay

Реклама

В высокогорном национальном парке Тороторо в Боливии археологи обнаружили самый большой в мире комплекс следов динозавров. Палеонтологи подсчитали около 18 тысяч отдельных отпечатков, оставленных животными около 70 миллионов лет назад — в последний период существования динозавров перед их массовым вымиранием.

Об этом пишет Science Alert.

Это включает 16600 трехпалых отпечатков на 1321 следовом направлении и 289 единичных следов, а также 1378 следов плавания на 280 направлениях. Все они принадлежат тероподам — группе хищных динозавров, к которой относятся также современные птицы.

Реклама

«Самая уникальность среды сделала возможным сохранение следов: глина была влажной и мягкой, но достаточно плотной, чтобы отпечатки оставались глубокими до момента окаменения», — пишет команда американских и боливийских палеонтологов во главе с Раулем Эсперанте.

Место сохранило не только обычные отпечатки стоп, но и царапины когтями, следы хвоста и следы динозавров, плававших по дну озера. Размеры следов варьируются от 30 см до менее 10 см, что указывает на присутствие как средних, так и относительно небольших особей, ростом не выше взрослого человека.

Уникальность находки объясняется сочетанием редких геологических условий. 70 миллионов лет назад здесь было мелководное пресноводное озеро. Его берега были покрыты влажным илом, богатым карбонатом, который идеально подходил для формирования глубоких следов.

Напомним, ученые идентифицировали новый вид динозавров, останки которого были уничтожены во время Второй мировой войны.