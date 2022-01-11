Ученые обнаружили рекордный нагрев Мирового океана: какая причина и чем это опасно

Ученые обнаружили рекордный нагрев Мирового океана: какая причина и чем это опасно

Нагрев океанов прежде всего вызван климатическим кризисом, вызванным деятельностью человека.

В 2021 году зафиксирован новый температурный рекорд поверхности Мирового океана. Так, количество тепла, которое накапливается в верхних слоях вод Мирового океана, возросло к рекордной отметке в 244 зеттаджоуля, что на 14 зеттаджоулов больше, чем в 2020 году.

Об этом говорится в результатах исследования ученых, размещенных в журнале Advances in Atmospheric Sciences.

Как говорится в статье, по всему миру растет теплоемкость океана. Специалисты объясняют, что потепление океанических вод не только приводит к повышению уровня Мирового океана, но и усиливает парниковый эффект из-за снижения поглощения углекислого газа из атмосферы.

В исследовании говорится, что теплые океанские воды усиливают штормы, ураганы и экстремальные осадки, что увеличивает риск сильных наводнений. Нагретая вода расширяется и разъедает ледяные щиты Гренландии и Антарктиды, которые вместе теряют около 1 трлн т льда в год, что способствует повышению уровня моря.

Кроме того, океан поглощает 20–30% антропогенных выбросов углекислого газа. Это приводит к закислению океана. Это приводит к деградации коралловых рифов, являющихся жильем для четверти морских жителей мира и источником пищи для более 500 млн человек. А потепление вод понижает эффективность поглощения углерода океаном. Поэтому в воздухе остается больше углекислого газа.

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Ученые уверены, что нагрев океанов, прежде всего, вызван климатическим кризисом, связанным с деятельностью человека, который является индикатором глобального потепления. Согласно новому исследованию, долгосрочное потепление океана наиболее сильно проявляется в Атлантическом и Южном океанах.

Напомним, в прошлом году на Климатической конференции ООН в шотландском Глазго было принято новое соглашение. Документ направлен на уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу до 2030 года и ограничение глобального потепления на 1,5 ° C по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Как сообщалось, ученые заявили, что еда на вынос стала основной причиной загрязнения океана пластиком.

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