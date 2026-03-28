Ученые обнаружили роковое препятствие для колонизации Марса: при чем тут секс

Планы человечества по созданию долгосрочных поселений на Луне и Марсе оказались под угрозой. Новое исследование свидетельствует: в условиях невесомости шансы на успешное оплодотворение практически отсутствуют. Микрогравитация не только дезориентирует клетки, но и блокирует развитие эмбрионов.

Об этом пишет Live science.

Группа ученых из Университета Аделаиды провела серию экспериментов на клетках людей, мышей и свиней. Для имитации космических условий использовали клиностат — постоянно вращающее образцы устройство, не давая клеткам стабилизироваться. В таких условиях сперматозоиды попадали в специальные лабиринты, имитирующие репродуктивный тракт. Результаты оказались безутешными.

Старший автор исследования Николь Макферсон объяснила, что многие белки в сперматозоидах действуют как молекулярные сенсоры физических сил.

«Если убрать силу гравитации, то логично предположить, что эти сенсоры сработают, нарушив способность сперматозоидов ориентироваться и двигаться», — отметила Макферсон.

Даже добавление гормона прогестерона, который на Земле помогает клеткам найти путь к яйцеклетке, существенно не исправило ситуацию. Для хоть какого-нибудь эффекта в космосе нужны дозы, которые могут быть опасными для организма.

Провал оплодотворения и задержка развития

Эксперименты на животных показали еще более тревожные цифры. В условиях имитированной микрогравитации вероятность успешного оплодотворения у мышей упала на 30%, а у свиней — на 15%. Те же эмбрионы, которым удалось сформироваться, показали серьезные задержки в развитии.

По словам исследователей, гравитация критически важна не только для встречи сперматозоида и яйцеклетки, но и для дальнейшей имплантации эмбриона в стенку матки.

Клетки эмбриона должны правильно организоваться, чтобы сформировать все органы тела. Микрогравитация может нарушить любой из этих этапов или все сразу», — подчеркнула Макферсон.

Будущее за пределами Земли под вопросом

Полученные результаты имеют большое значение для стратегии освоения далекого космоса. Если люди не смогут размножаться вне земной атмосферы, создание автономных цивилизаций на других планетах станет невозможным. Ученые рассматривают астронавтов как испытуемых, ведь влияние длительного пребывания на орбите на репродуктивную систему человека изучено лишь поверхностно.

Николь МакФерсон подчеркивает, что эти знания помогают лучше понять жизнь и на нашей планете.

«Гравитация — это не просто фон для жизни, она глубоко укоренена в создающих ее биологических процессах», — резюмировала исследовательница.

Ученые продолжают изучать, существуют ли способы биологической адаптации к условиям невесомости, однако на сегодняшний день ответ науки однозначен: без земного притяжения продолжение рода невозможно.

Колонизация Марса «откладывается»

Напомним, международная группа исследователей пришла к выводу, что наличие жидкой воды на экзопланете не гарантирует существование жизни.

Согласно результатам исследования, ключевую роль в формировании живых организмов играют также фосфор и азот. Именно эти элементы отвечают за энергетические процессы клеток и образование ДНК.

Как пояснил планетолог Крейг Уолтон, жидкая вода является лишь базовым условием для жизни, но ее недостаточно. По его словам, даже наличие океанов не означает, что на планете возможна жизнь, если там нет необходимых химических элементов.

Исследователи смоделировали процессы формирования планет и установили, что на ранних этапах происходит «сортировка» элементов: тяжелые опускаются к ядру, а более легкие остаются ближе к поверхности. Важную роль в этом играет кислород.

Если кислорода недостаточно, фосфор связывается с тяжелыми элементами и погружается в ядро. Если же многовато — фосфор остается доступным, но тогда азот может теряться в атмосфере и исчезать в космическом пространстве.

Таким образом, формирование условий жизни зависит от очень тонкого баланса химических элементов, который, по оценкам ученых, является редким явлением. Ученые предполагают, что именно такой баланс сложился на Земле, что делает его уникальным среди известных планет и потенциально пригодным для жизни.