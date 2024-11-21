Ученые обнаружили самую молодую планету: что о ней известно

Ученые обнаружили на расстоянии 520 световых лет от нас младшую среди известных планет, обнаруженных с помощью транзитного метода. Эта планета в 10 раз больше Земли и имеет 30% массы Юпитера.

Об этом пишет Space.

Она расположена в 520 световых годах от нас, что считается относительно близким расстоянию по космическим меркам. Звезды планета совершает почти за 9 земных дней.

Эта планета имеет возраст всего 3 миллиона лет.

Ранее ученые обнаружили похожую на Землю экзопланету, которая вращается вокруг звезды такого же типа, что и наше Солнце.

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