Ученые обнаружили сходство между воспалением мозга от коронавируса и болезнью Альцгеймера

Авторы исследования выявили молекулярные изменения в наружных слоях коры головного мозга пациентов с COVID-19.

Ученые обнаружили "безошибочные признаки" воспаления и повреждения мозга у пациентов, умерших за время пандемии от COVID-19. Исследователи отмечают, что эти воспаления крайне похожи на те, которые медицинские работники наблюдают у пациентов с болезнью Альцгеймера.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, ученые сравнивали ткань мозга восьми пациентов, умерших от COVID-19 с тканью мозга 14 человек, умерших от других причин.

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Исследователи проанализировали 65309 клеток лобной коры и барьерных клеток, а также их соответствующие гены в каждом слое коры. Они обнаружили, что многие гены в мозге людей были связаны с запуском воспаления. Ученые также обнаружили признаки дистресса в нейронах коры головного мозга, области, которая контролирует принятие решений, память и рассуждения.

Кроме этого, авторы исследования выявили молекулярные изменения в наружных слоях коры головного мозга пациентов с COVID-19, такие как повышенное подавления нейронов и ограничена активация нейронов. По словам исследователей, подобные изменения наблюдаются у людей с болезнью Альцгеймера.

Более того, исследователи обнаружили, что мозг, пораженный коронавирусом, содержит больше Т-клеток. Эти иммунные клетки патрулируют организм на предмет патогенов и появляются в гораздо меньшем количестве в здоровом мозге.

"Вероятно, что у многих пациентов с COVID-19, особенно в тех, кто демонстрирует неврологические проблемы, есть эти маркеры воспаления, которые мы наблюдали. Наши результаты могут помочь объяснить мозговой туман, усталость и другие неврологические и психиатрические симптомы длительного коронавируса", — пишут ученые.

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