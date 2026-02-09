Ученые обнаружили шокирующие ритуалы железного века: что делали с врагами

Археологи нашли новые доказательства публичных обезглавлений в железные сутки / © popsci.com

Археологи обнаружили новые доказательства того, что ритуалы обезглавления и публичной демонстрации черепов были более распространены среди народов железных суток на территории современной Испании, чем считалось ранее. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Trabajos de Prehistoria, эти жестокие практики были свойственны не только северным общинам, но и племенам коссетанов и иллергетов, проживавших дальше на юг.

Об этом пишет Popsci.

Масштабы и техника ритуала

Ученые из Автономного университета Барселоны проанализировали останки черепов, найденные в поселениях Олердола и Моли-д’Эспиголь. Биоантропологический анализ подтвердил наличие следов острых предметов, нанесенных в момент смерти или сразу после нее.

Особое внимание исследователей привлекли сложные методы подготовки трофеев. Для сохранения голов использовали природные вещества — сосновую смолу, растительные и животные жиры, воск и масла. На одном из черепов обнаружили следы снятия кожи не только с головы, но и с лица человека — редкая практика, ранее задокументированная только на территории Франции и Великобритании. В некоторых случаях у черепа забивали железные гвозди для их последующего закрепления.

Символизм и социальное значение

Фрагменты костей находили преимущественно в общественных местах. К примеру, у входных башен или в архитектурно уникальных сооружениях. Это указывает на то, что отрубленные головы служили объектами «публичных представлений» и имели символическое значение для общества.

Большинство идентифицированных останков принадлежали молодым мужчинам от 8 до 15 лет. Поскольку основной погребальной традицией иберов была кремация, ученые предполагают, что обезглавлению подвергали именно пленных врагов, а не членов собственного сообщества.

Новые данные принуждают историков пересмотреть культурные границы старой Европы. Сходство ритуалов иберийских племен с традициями галлов современной Франции свидетельствует о наличии крепких культурных связей между кельтским и галльским мирами, выходящими за пределы отдельных территорий.

