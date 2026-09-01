Ученые обнаружили следы возрастом 1,4 миллиона лет: они переписали представление о древнем родственнике человека

Отпечаток ноги (иллюстративное фото) / © pexels.com

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В Кении обнаружили восемь серий отпечатков ног в возрасте около 1,4 миллиона лет, которые, по выводам исследователей, принадлежали представителям вымершего вида Paranthropus boisei.

Об этом говорится в материале Daily Galaxy.

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Находка удивила ученых, ведь размер следов свидетельствует, что некоторые из этих гомининов могли быть значительно больше, чем считалось ранее.

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Большинство сведений о Paranthropus boisei до сих пор происходили преимущественно из черепов с большими челюстями и зубами. Другие части скелета встречаются значительно реже, поэтому представления о росте, телосложении и способе передвижения этого вида оставались неполными.

Отражение ноги.

Новые следы, обнаруженные у древнего берега озера на севере Кении, позволили исследователям оценить размеры тела их владельцев.

«Размеры отпечатков ног указывают на человекообразные размеры тела – до 1,8 метра роста и около 75 килограммов», – рассказал ведущий автор исследования Кевин Хатала.

Ранее считалось, что Paranthropus boisei был заметно меньше Homo erectus, жившего примерно в тот же период. Новые данные свидетельствуют, что разница в размерах могла быть меньше.

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Следы могут рассказать и о поведении

Особый интерес вызвало то, что все восемь особей, вероятно, передвигались по одному участку примерно в одно и то же время.

По мнению исследователей, большинство из них могли быть взрослыми самцами. Явных следов самок или детей рядом не обнаружили.

Соавтор исследования Нил Роуч предполагает, что это может указывать на более сложную социальную структуру вида, чем считалось ранее. Самцы могли одновременно конкурировать между собой и объединяться ради безопасности.

В то же время, это лишь интерпретация отпечатков, а не прямое доказательство конкретной модели поведения.

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Почему гоминины возвращались к озеру

Находка стала частью более масштабных исследований в районе озера Туркана, где уже обнаружены сотни следов гомининов на нескольких участках.

Два места, расположенные примерно в 40 км друг от друга, имеют очень похожие отложения древнего побережья примерно одного возраста.

Исследователи надеются, что изучение условий, при которых эти следы сохранились, поможет понять, почему древние гоминины на протяжении более 100 тысяч лет снова и снова возвращались к берегам озер.

Напомним, в Словакии близ города Врабле международная группа археологов обнаружила одно из, пожалуй, самых загадочных и страшных захоронений в истории Европы. В массовой могиле в возрасте около 7000 лет обнаружили останки нескольких десятков людей, у которых полностью отсутствуют черепа. Эта находка заставила ученых ломать голову над вопросом: что за ужас происходило здесь на рассвете человеческой цивилизации?

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