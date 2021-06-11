Ученые обнаружили способ борьбы с лихорадкой денге: количество больных снизилось на 77%

Ученым не только удалось значительно снизить количество случаев заражения вирусом, но и не допустить тяжелого течения болезни.

Команда исследователей пытается остановить распространение лихорадки денге. В мире ежегодно регистрируют до 400 млн случаев инфицирования. Ученые провели эксперимент, в рамках которого заразили комаров бактериями вольбахия и выпустили насекомых.

В результате число случаев заражения вирусом денге снизилось на 77%, сообщает ВВС.

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Вольбахия не наносит ущерба комару, но поселяется в тех же частях организма насекомого, куда обычно попадает вирус денге. Между бактерией и вирусом начинается конкуренция за ресурсы, что усложняет процесс развития последнего. Поэтому укус зараженного комара с меньшей вероятностью приведет к инфицированию денге.

Для проведения исследования ученые использовали 5 млн яиц комаров, инфицированных вольбахией. Процесс выращивания зараженной популяции занял девять месяцев. Эксперимент проходил в городе Джокьякарта на острове Ява в Индонезии. Населенный пункт разделили на 24 зоны и комаров выпустили только в половине из них. Однако опыт оказался настолько успешным, что насекомых решили выпустить во всем городе. Сейчас проект расширяют на прилегающие районы с целью полного искоренения лихорадки денге в этом регионе.

Количество людей, нуждающихся в госпитализации, сократилось на 86%. Профессор здравоохранения и медицины Бостонского университета Дэвид Гамер отметил огромный потенциал этого метода для искоренения других болезней, которые также передаются через укус комара: вируса Зика, желтой лихорадки и лихорадки чикунгунья.

Еще полвека назад о лихорадке денге не слышал практически никто, однако в последующие годы количество случаев заболевания резко возросло. Денге вызывает сильную боль в мышцах и костях, повышение температуры тела до 40 °С, озноб, сыпь, отеки, тошноту и головокружение.

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