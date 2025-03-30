Ученые обнаружили старейший потерянный континент на Земле

Ученые шокировали мир научным открытием / © Pexels

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Ученые нашли следы Великой Адрии, исчезнувшего континента, старейшего из всех известных на Земле.

Об этом пишет издание t4 .

Около 140 миллионов лет назад существовала суша размером с Гренландию, которая со временем была поглощена Южной Европой, оставив после себя такие горные хребты, как Альпы и Апеннины. Изучая геологические процессы Средиземноморья, команда исследователей из Утрехтского университета смогла восстановить историю этого потерянного континента.

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Благодаря использованию сейсмических данных исследователи смогли отследить, как Великая Адрия, когда-то отделившаяся от Северной Африки, постепенно погружалась под кору Южной Европы. Этот процесс, продолжавшийся на протяжении миллионов лет, стал основой для формирования современных горных ландшафтов. Исследование Великой Адрии стало настоящим вызовом для ученых, поскольку средиземноморский регион сложный с геологической точки зрения, где тектонические плиты переплетаются в хаотическом танце.

«Все искаженное, сломанное и сложенное», — так охарактеризовал исследователь Дуве ван Гинсберген сложность ситуации, когда речь идет об отслеживании тектонических границ. Тем не менее, благодаря многолетнему и упорному труду ученые смогли реконструировать историю тектонических изменений в этом регионе, открыв невероятные детали о пропавшем континенте. Остатки Большой Адрии все еще находятся на глубине 1500 км под поверхностью, где сейсмические волны помогают обнаружить ее скрытую часть.

Это открытие имеет большое значение для понимания тектонических движений, вулканической деятельности и землетрясений, поскольку позволяет ученым глубже изучить механизмы формирования гор, движение тектонических плит и исчезновение крупных суши. Исследования Ван Гинсбергена и его команды раскрывают динамичность Земли, давая новые представления о ее геологическом прошлом и помогая понять, как эти процессы продолжают формировать нашу планету.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Европой обнаружили древний континент - он создал Карпаты.