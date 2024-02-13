Ученые обнаружили стену каменного века, которая может быть самой старой мегаструктурой Европы

Ученые предположили, зачем ее построили более 10 000 лет назад.

У балтийского побережья Германии ученые обнаружили стену каменного века, которая может быть самой старой известной мегаструктурой, построенной людьми в Европе.

Об этом пишет The Guardian.

Сооружение, протянувшееся почти на километр вдоль морского дна в Мекленбургском заливе, было обнаружено случайно, когда ученые управляли многолучевой гидролокационной системой с исследовательского судна во время студенческого путешествия примерно в 10 км от берега.

Более тщательный осмотр сооружения, получившего название Blinkerwall, обнаружил около 1400 камней меньшего размера, которые, судя по всему, были расположены так, чтобы соединять почти 300 крупных валунов, многие из которых были слишком тяжелые, чтобы группы людей могли их сдвинуть.

Затопленная стена, описанная как "захватывающее открытие", покрыта 21-м метром воды, но исследователи считают, что она была построена охотниками-собирателями на суше рядом с озером или болотом более 10 000 лет назад.

Стена Blinkerwall / Фото: Philipp Hoy

Хотя назначение стены трудно доказать, ученые подозревают, что она была полосой движения для охотников, преследовавших стада оленей.

"Когда вы преследуете животных, они следуют этим структурам, а не пытаются их перепрыгнуть", — сказал Якоб Герсен из Института исследования Балтийского моря Лейбница в Варнемюнде, немецком портовом городе на побережье Балтийского моря. "Идея заключалась в том, чтобы создать искусственное узкое место с помощью второй стены или берега озера".

Вторая стена, проходившая рядом с Blinkerwall, может быть захоронена в отложениях морского дна, пишут исследователи в Трудах Национальной академии наук.

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Альтернативно, стена могла заставить животных броситься к озеру, замедлить их движение и сделать их легкой добычей для людей, ожидавших в каноэ, вооруженных копьями или луками и стрелами.

Учитывая размер и форму стены длиной 971 метр, Герсен и его коллеги считают маловероятным, что она образовалась в результате естественных процессов, таких как огромное цунами, перемещающее камни, или камни, оставленные движущимся ледником.

Угол стены, высота которой обычно составляет менее метра, изменяет направление, когда он встречается с большими валунами, что позволяет предположить, что кучи более мелких камней были расположены намеренно, чтобы соединить их. В общей сложности камни стены, как считают, весят более 142 тонн.

Стена Blinkerwall / Фото: Geersen et al., PNAS, 2024

Если стена была древнейшей охотничьей тропой, то она, вероятно, была построена более 10 000 лет назад и затоплена с повышением уровня моря около 8 500 лет назад.

"Это приводит Blinkerwall к ряду самых старых известных примеров охотничьей архитектуры в мире и потенциально делает ее самой старой рукотворной мегаструктурой в Европе", — говорят исследователи.

Теперь Герсен хочет снова посетить это место, чтобы восстановить древний ландшафт и обнаружить кости животных и человеческие артефакты, такие как снаряды, используемые для охоты, которые могут быть похоронены вокруг стены.

Напомним, ученые выяснили, при какой температуре погибли динозавры. Исследователи использовали инструмент моделирования физики удара.

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