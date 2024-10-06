Ученые обнаружили странную гробницу дочери чиновника Древнего Египта

Археологам удалось обнаружить гробницу дочери правителя провинции Асьют, жившей в период Среднего царства в Древнем Египте. Она была похоронена в гробу, который находился внутри другого гроба.

Об этом пишет Heritage Daily.

Согласно сообщению Министерства туризма и древностей Египта, в погребении были обнаружены останки дочери правителя провинции Асьют по имени Эдди. Это была одна из богатейших провинций периода Среднего царства. Эди жила во времена правления фараона Сенусерта I, правившего Древним Египтом с 1961 по 1917 год до н.э.

Части скелета Эди хорошо сохранились. Анализ останков показал, что женщина умерла в возрасте до 40 лет и имела врожденный дефект на одной ноге. Эди была похоронена в двух гробах. Одна находилась внутри другой. Больший гроб имеет длину 2,6 метра, а меньший — 2,3 метра.

Напомним, исследователи воспроизвели лицо самой известной мумии Перу. Мумия, известная как "Хуанита" или "Ледяная дева инков", принадлежит девушке, которую принесли в жертву во время ритуала более 5000 лет назад.

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