Ученые обнаружили странную планету, уменьшившуюся в размерах

Ученые обнаружили новую каменистую экзопланету, по размерам напоминающую Нептун. Она имеет огромную массу, высокую плотность, но у нее очень тонкая атмосфера. Однако на самом деле такого не может быть и ученые не понимают, как эта планета уменьшилась в размерах.

Об этом пишет ScienceAlert.

Новая планета получила название TOI-332b и представляет собой каменистый мир с тонкой атмосферой из водорода и гелия. Экзопланета расположена так близко к своей звезде, что делает полный оборот вокруг нее почти за 19 земных часов.

По размерам TOI-332b в 3,2 раза больше Земли и больше похожа в этом плане на Нептун, который в 3,8 раза больше нашей планеты. Ученые выяснили, что масса TOI-332b в 57 раз больше Земли, тогда как масса Нептуна лишь в 17 раз больше массы нашей планеты.

Ученые полагают, что TOI-332b состоит из огромного плотного железного ядра, каменистой мантии и очень тонкого слоя атмосферы.

Также астрономы выяснили, что новая экзопланета имеет плотность выше, чем у железа – 9,6 г на кубический сантиметр. Это одна из самых плотных известных планет, подобных Нептуну. Плотность последнего составляет 1,6 г на кубический сантиметр. Для сравнения, плотность нашей планеты – 5,5 грамма на кубический сантиметр.

Напомним, ученые в ходе исследования выяснили, что на некоторых планетах звездной системы Trappist-1, расположенной в 40 световых годах от нас, все же могла сохраниться вода. А значит, здесь могут быть условия для появления и развития жизни в том виде, в каком мы его знаем.

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