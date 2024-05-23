Ученые обнаружили странную связь между тайной Солнца и черными дырами

Ученые в ходе исследования раскрыли тайны магнитного поля Солнца.

О результатах исследования пишет space.com.

Магнитное поле Солнца отвечает за создание темных пятен, называемых солнечными пятнами. Однако с тех пор, как астрономы начали исследовать магнитные поля Солнца, точка, из которой они происходят, остается неопределенной. Теперь международная команда исследователей приблизилась к разгадке этой 400-летней тайны, которая беспокоила даже Галилео Галилея.

Ученые выяснили, что солнечные пятна и вспышки, скорее всего, являются продуктом неглубокого магнитного поля, а не зарождающегося поля в Солнце, как раньше считалось.

Выводы команды могут помочь ученым лучше предсказать солнечные вспышки и геомагнитные бури, представляющие опасность для спутников Земли, систем связи и энергетической инфраструктуры, а также обеспечивают удивительную связь между внешними слоями Солнца и питанием черных дыр.

Используя суперкомпьютер NASA, команда исследователей выполнила ряд сложных расчетов, показавших, что магнитное поле Солнца генерируется примерно на 40 000 миль (64 тысячи километров) под его поверхностью, фотосферой. Это может показаться невероятно глубоко, но радиус Солнца составляет примерно 433 000 миль (697 000 км), то есть магнитные поля генерируются у внешних 10% перегретой плазмы Солнца.

Солнечные пятна — это прохладные и темные пятна на Солнце, которые, по мнению ученых, образуются, когда силовые линии магнитного поля спутываются. Астрономы выяснили, что количество солнечных пятен увеличивается в течение периода солнечного максимума 11-летнего солнечного цикла. Наблюдения показали, что солнечные пятна, как правило, находятся ближе к экватору Солнца, а не на полюсах нашей звезды.

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