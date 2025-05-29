Ученые обнаружили странные изменения: почему поверхность Южной Африки поднимается и чем это грозит

Засуха в Южной Африке стала причиной подъема уровня земли

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Согласно новому исследованию, проведенному на основе GPS-данных, территория Южной Африки неуклонно поднималась над уровнем моря в период с 2012 по 2020 год, и основным фактором этого может быть засуха.

Об этом пишет Live Science.

Согласно новому исследованию, засуха и потеря воды привели к тому, что поверхность земли в Южной Африке поднялась над уровнем моря в среднем на 6 мм в период с 2012 по 2020 год.

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Ученые разработали новую модель для измерения этого подъема земли и связанной с ним потери воды с использованием данных GPS. В Южной Африке они обнаружили, что такое повышение уровня земли связано с засухами и сезонными сдвигами. Исследователи предполагают, что модель на основе GPS может помочь исследователям обнаружить признаки засухи в будущем.

Ученые знали более десяти лет, что Южная Африка поднимается. Некоторые исследователи сначала подозревали, что подъем был вызван мантийным плюмом (восходящим потоком расплавленной породы). Когда возникает такой поток, он поднимается из глубины мантии и толкает земную кору вверх, в результате чего уровень поверхности земли поднимается.

Но Макан Карегар, геодезист из Боннского университета в Германии, заметил, что данные, показывающие подъем в Южной Африке, связаны с периодами засухи. Карегар и его коллеги проанализровали полученные данные и заметили, что наибольший подъем совпал с сильнейшей засухой, с которой Южная Африка столкнулась в 2015–2018 годах, когда город Кейптаун стоял на пороге отключения муниципального водоснабжения из-за дефицита воды.

Для дальнейшего изучения этой связи команда собрала данные GPS с постоянных станций, разбросанных по всей Южной Африке. Эти станции могут точно измерять изменения высоты с течением времени, вплоть до долей миллиметра в год. На основе этих данных ученые разработали модель, связывающую этот подъем с изменениями запасов воды в стране.

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По мере обмеления водоемов, пересыхания почвы и уменьшения запасов грунтовых вод земля поднялась. Этот процесс похож на то, как расправляется губка после того как с нее течет вода.

В целом, между 2012 и 2020 годами поверхность Южной Африки поднялась в среднем на 6 мм в ответ на потерю воды, обнаружила команда. А некоторые районы вблизи пересохших водохранилищ поднялись на 10 мм во время засухи.

Затем исследователи проверили свою модель, сравнив изменения высот суши по всей Южной Африке с существующими моделями хранения и потери воды. Они обнаружили, что результаты, основанные на GPS, хорошо согласуются с прогнозами потери воды, основанными на спутниковых измерениях и климатических данных. Поэтому авторы исследования предположили, что потеря воды является основной движущей силой подъема уровня суши.

Это говорит о том, что подъем может быть не постоянным. При достаточном количестве осадков и возвращении воды в водохранилища земля может снова начать опускаться. В то же время измерения GPS можно использовать как инструмент для мониторинга условий засухи.

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Напомним, ученые предупреждают, что Земле грозит мегазасуха продолжительностью более 20 лет. По их прогнозам под ударом прежде всего окажется Австралия.