Ученые обнаружили светящихся летучих мышей: как выглядят (фото)

Американские ученые подтвердили, что шесть видов североамериканских летучих мышей обладают биофлуоресценцией — способностью поглощать ультрафиолетовый свет и переизлучать его в видимом (зеленом) спектре. Это делает их первыми известными крылатыми млекопитающими в этой части света, у которых обнаружено свечение по всему телу.

Загадочное зеленое сияние

Явление биофлуоресценции уже фиксировали у ряда млекопитающих. В частности, у ушастых сов, некоторых австралийских видов и белок-летяг. Предыдущее наблюдение в прошлом году обнаружило зеленовато-голубое свечение только на пальцах лап мексиканских свободнохвостых летучих мышей, которые тогда допустили как возможный механизм коммуникации.

Нынешнее исследование, проведенное командой ученых и опубликованное в Ecology and Evolution , значительно расширило это явление. Ученые проанализировали 60 музейных образцов, принадлежавших к шести разным видам, включая большую коричневую летучую мышь ( Eptesicus fuscus ), серую летучую мышь ( Myotis grisescens ) и бразильскую свободнохвостую летучую мышь ( Tadarida brasiliensis ).

Ключевые выводы анализа образцов (возраст от 22 до 103 лет)

Свечение в 100% случаев. Абсолютно каждый протестированный экземпляр светился под ультрафиолетовым светом (УФ) независимо от вида, пола или возраста образца.

Цвет. Все экземпляры излучали характерный зеленый оттенок .

Локализация. Свечение наблюдалось на задних конечностях, крыльях и уропатагиуме (мембране, простирающейся между задними конечностями).

Рудиментарный признак или инструмент общения?

Хотя открытие визуально впечатляющее, его биологическое значение остается непонятным, отмечает соавтор исследования Стивен Каслберри. Исследователи попытались исключить очевидные гипотезы, чтобы понять эволюционную или адаптивную функцию свечения:

Не половой отбор. Поскольку ученые не выявили отличий в длинах волн свечения между самцами и самками, функцию полового отбора в качестве движущего фактора исключили. Не адаптация к среде. Исследуемые виды имеют разные места ночлега (пещеры, дупла деревьев, листьев). Хотя зеленое сияние теоретически могло бы помогать маскироваться видам, ночующим на листьях ( Lasiurus ), идентичное присутствие свечения у пещерных видов свидетельствует о том, что цвет вряд ли является специфической адаптацией к среде.

Главная гипотеза ученых состоит в том, что эта черта генетическая и, вероятно, была унаследована от общего предка, а не возникла независимо в каждой линии.

"Свечение могло выполнять определенную функцию где-то в эволюционном прошлом, но сейчас может быть просто рудиментарным признаком", - предположил Стивен Каслберри.

Для подтверждения общей поведенческой функции – служит ли свечение формой коммуникации, или выполняет другую, еще не открытую роль – необходимы дальнейшие углубленные исследования живых особей.

