Ученые обнаружили связь между сладкими напитками и раком: что известно

Употребление хотя бы одного подслащенного напитка ежедневно увеличивает вероятность развития рака полости рта почти в пять раз.

Ежедневное употребление подслащенных сахаром напитков может существенно повысить риск развития рака полости рта у женщин.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Группа ученых из Университета Вашингтона провела анализ данных более 160 000 женщин и выяснила, что употребление хотя бы одного подслащенного напитка ежедневно увеличивает вероятность развития рака полости рта почти в пять раз.

Исследование показало, что даже среди женщин, не употреблявших алкоголь и не куривших, риск оставался высоким. Ученые объясняют это тем, что большое содержание сахара может вызвать хроническое воспаление в полости рта, что становится фактором развития рака. Хотя абсолютный риск остается низким, он может привести к трем дополнительным случаям на 100 000 человек.

Это исследование подтверждает многочисленные свидетельства о вредном влиянии чрезмерного потребления сахара на здоровье. Ученые советуют ограничить употребление подслащенных напитков, чтобы снизить риск не только рака, но и серьезных заболеваний, как ожирение и диабет. Регулярные осмотры стоматолога являются важной частью своевременного выявления и профилактики этого вида рака.

Напомним, исследователи ответили, где лучше хранить помидоры.

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