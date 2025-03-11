Ученые обнаружили, связь между солнечной активностью и землетрясениями

Десятилетия сейсмологи пытаются найти способ точно предсказать землетрясения. Новые исследования выявили связь между солнечной активностью и сейсмическими событиями на планете, что поможет усовершенствовать прогнозирование.

Об этом сообщило EurekAlert.

Сейсмологи уже давно понимают, как происходят землетрясения: когда тектонические плиты смещаются, накопившаяся энергия деформации высвобождается, вызывая сейсмические события. Однако предсказание землетрясений все еще остается сложной задачей, что оставляет людей в сейсмически активных зонах уязвимыми к катастрофам.

Недавние исследования начали исследовать возможное влияние Солнца и Луны на землетрясения. Некоторые предположения указывают на то, что силы прилива или электромагнитные эффекты могут взаимодействовать с Землей, влияя на ее структуру и активность.

Одно из последних исследований, проведенных японскими учеными из Университета Цукубы и Национального института передовых промышленных наук и технологий, изучает, как изменения температуры на Земле из-за солнечного тепла могут влиять на землетрясения. Это исследование основывается на предыдущем открытии, которое выявило возможную связь между активностью солнечных пятен и сейсмической активностью, что может указывать на потенциальную причинно-следственную связь.

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С помощью современных моделей ученые обнаружили, что колебания солнечного тепла могут влиять на температуру поверхности Земли, что, в свою очередь, может менять свойства горных пород и способствовать движениям тектонических плит.

"Солнечное тепло вызывает изменения атмосферной температуры, которые, в свою очередь, могут влиять на свойства горных пород и движение подземных вод. Такие колебания могут сделать горные породы более хрупкими и склонными к разрывам, например, а изменения количества осадков и таяния снега могут изменить давление на границе тектонических плит. Хотя эти факторы могут не быть основными движущими силами землетрясений, они все же могут играть определенную роль, которая может помочь в прогнозировании сейсмической активности", — заявил автор исследования Матеус Энрике Джункейра Салданья.

Исследователи, используя математические модели и вычислительные методы, обнаружили интересную зависимость между землетрясениями и солнечной активностью. Их исследования показали, что температура поверхности Земли может значительно улучшить точность прогнозирования неглубоких землетрясений. Это объясняется тем, что тепло и вода влияют на верхние слои земной коры, где часто происходят сейсмические события.

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Солнечное тепло, которое достигает нашей планеты, также оказалось фактором, который может способствовать землетрясениям, хотя и не является непосредственной причиной. Его влияние — это скорее "последний толчок" для наступления сейсмической активности.

Привлекая прогнозы солнечной активности, ученые начали разрабатывать модели для более точных прогнозов землетрясений. Однако, как и в прогнозировании солнечных вспышек, эти модели пока базируются на исторических данных, что требует дальнейших исследований.

Напомним, в Таиланде обнаружили древнейшие человеческие останки в возрасте 29 000 лет.

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