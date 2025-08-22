Ученые обнаружили три новых вида жирафов: раньше знали об одном

Жирафа / © Associated Press

Жирафа — не единственный вид. Согласно новому исследованию Международного союза охраны природы (МСОП), на самом деле существует четыре разных видов жирафов, которые, несмотря на внешнее сходство, генетически отличаются друг от друга.

Об этом пишет BBC.

Ранее исследователи уже предполагали, что на Земле обитают четыре вида жирафов, но только последняя оценка официально подтвердила это. Ученые сравнили размер черепа и форму головы разных жирафов и пришли к выводу, что генетического разнообразия достаточно, чтобы четыре группы можно было считать отдельными видами.

Первый из видов — южный жираф. Он обитает в Южной Африке, Анголе, южной Ботсване, Намибии, южном Зимбабве, Замбии и юго-западном Мозамбике.

Второй новый вид — это сетчатый жираф. Он живет в открытых саваннах и лесистых лугах Кении, Сомали и Эфиопии. Ученые полагают, что река Тана, горы и города Эфиопии отделили это животное от других жирафов на севере региона.

Третий вид — это северный жираф. Они живут в западной Эфиопии, центральной и западной Кении, восточном Южном Судане и Уганде.

Четвертый и последний вид — масайский жираф со своей характерной шкурой, напоминающей листву. Он обитает в Кении, Танзании и Уганде, отделен от северного жирафа озером Виктория и рекой Нил.

К сожалению, за последнее столетие популяция жирафов резко сократилась до примерно 117 000 особей по всему континенту.

Ранее сообщалось, что единственный на планете белый жираф исчез. Еще пять лет назад он не был одинок. В заповеднике Ишакбини Хирола в округе Гарисса, Кения, рядом с ним жила мать и маленький теленок. Но в 2020 году браконьеры убили обоих.