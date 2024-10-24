Ученые обнаружили тройную черную дыру: это нарушает модель смерти звезд

Это открытие было совершенно случайно, когда ученые осуществляли новый анализ данных, полученных телескопом Gaia.

Астрономы впервые обнаружили тройную черную дыру – систему, состоящую из черной дыры, звезды и более далекой звезды, находящейся в безопасности, хотя и вращается вокруг поглотителя материи.

Новое исследование опубликовано в журнале Nature.

Новое открытие указывает на то, что некоторые черные дыры могут формироваться в результате прямого сжатия звезды, а не при взрыве сверхновой, как это обычно происходит.

По словам ученых, существует возможность формирования таких тройных систем, но более далекая звезда должна получить энергетический толчок после рождения черной дыры и улететь из системы. Но все же она вращается вокруг черной дыры, удерживаемая ослабленной из-за расстояния гравитации этого объекта.

Учитывая, что астрономы обнаружили первую подобную тройную систему, они надеются найти еще подобные системы в нашей галактике.

Ранее ученые сообщили, что шаровое звездное скопление, названное VVV CL002, на огромной скорости несется в центр Млечного Пути и его ждет незавидная судьба. По словам ученых, этот объект обречен на исчезновение в центре нашей галактики.

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