Ученые обнаружили тройную черную дыру: это нарушает модель смерти звезд

Это открытие было совершенно случайно, когда ученые осуществляли новый анализ данных, полученных телескопом Gaia.
Астрономы впервые обнаружили тройную черную дыру – систему, состоящую из черной дыры, звезды и более далекой звезды, находящейся в безопасности, хотя и вращается вокруг поглотителя материи.
Новое исследование опубликовано в журнале Nature.
Новое открытие указывает на то, что некоторые черные дыры могут формироваться в результате прямого сжатия звезды, а не при взрыве сверхновой, как это обычно происходит.
По словам ученых, существует возможность формирования таких тройных систем, но более далекая звезда должна получить энергетический толчок после рождения черной дыры и улететь из системы. Но все же она вращается вокруг черной дыры, удерживаемая ослабленной из-за расстояния гравитации этого объекта.
Учитывая, что астрономы обнаружили первую подобную тройную систему, они надеются найти еще подобные системы в нашей галактике.
Ранее ученые сообщили, что шаровое звездное скопление, названное VVV CL002, на огромной скорости несется в центр Млечного Пути и его ждет незавидная судьба. По словам ученых, этот объект обречен на исчезновение в центре нашей галактики.
Читайте также:
- Древняя ДНК раскрыла, кто именно жил в резиденции правителей инков
- Таинственная планета Нибиру уничтожит Землю: когда это произойдет
- У Марс врежется его спутник: когда ждать катастрофы
- Астрономы впервые обнаружили "троянские планеты": что это такое
- Астрономы обнаружили планету-гиганта, плотность которой напоминает сахарную вату
- Ученые разгадали тайну планеты, которой не должно было существовать