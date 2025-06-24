Ученые обнаружили уникальную группу крови, которая существует только у одного человека

Ученые официально признали новую группу крови / © pixabay.com

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Недавно мир медицинской науки стал свидетелем беспрецедентного события: официально признана новая, 48-я по счету, система группы крови. Это открытие, о котором сообщил Французский центр переливания крови (EFS), уникально еще и тем, что носителем этого совершенно нового типа крови является лишь один известный человек на Земле, пишет ScienceAlert. Речь идет о 54-летней женщине с карибского острова Гваделупа, которая сейчас проживает в Париже.

Новая группа получила название Gwada negative, являющееся данью происхождения пациентки. Международная ассоциация по переливанию крови (ISBT) официально подтвердила это открытие на конференции в Милане в июне 2025 года, передает T4.

Этот редкий случай был впервые зафиксирован целых 15 лет назад. Тогда во время стандартных предоперационных анализов у пациентки было обнаружено ранее неизвестное антитело. Однако понадобились годы и значительный прогресс в науке, чтобы разгадать эту загадку. Только в 2019 году благодаря использованию высокопродуктивного секвенирования ДНК ученым удалось определить природу этого уникального явления — редкую генетическую мутацию. И вот, наконец, в 2025 году это открытие получило международное признание и вошло в мировой реестр групп крови.

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По словам медицинского биолога Тьерри Пейрара из EFS, женщина унаследовала эту необычную группу крови от обоих своих родителей, каждый из которых являлся носителем мутированного гена. Это подчеркивает редкость и уникальность генетической комбинации, приведшей к появлению Gwada negative.

В настоящее время исследователи надеются, что смогут выявить и других людей с чрезвычайно редким типом крови. Цель этой инициативы заключается в повышении качества медицинской помощи для пациентов с подобными необычными группами крови, поскольку поиск совместимых доноров для них критически важен.

По данным EFS, современные методы ДНК-анализа значительно ускорили процесс открытия новых систем групп крови, что в свою очередь увеличивает шансы найти доноров для даже самых редких случаев. Это открытие открывает новые горизонты в трансфузионной медицине и генетике.

Напомним, анализ крови может выявить ваш биологический возраст и предусмотреть риск заболевания.

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