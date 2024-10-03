Ученые обнаружили уникальную планету у ближайшей к нам звезды

Новая планета, гораздо меньше Земли, вращается вокруг звезды Барнарда и является одним из самых массивных известных миров.

Об этом пишет Gizmodo.

Ученые выяснили, что на расстоянии почти 6 световых лет от нас располагается самая близкая к Земле одиночная звезда под названием звезда Барнарда. Ближе, на расстоянии 4 световых лет, находится звезда Альфа Центавра, но она состоит из трех отдельных звезд.

Намеки на существование планеты у звезды Барнарда ученые обнаружили еще в 2018 году. Считалось, что она втрое больше Земли и вращается на расстоянии 0,4 астрономических единицы (среднее расстояние от нашей планеты до Солнца) от своей звезды.

Исследователи провели наблюдение за звездой и смогли обнаружить Барнард b. По словам ученых, вокруг звезды могут вращаться еще три планеты, которые находятся гораздо дальше ее.

Звезда Барнарда, также известная как GJ 699, представляет большой интерес для планетных астрономов. Единственные звезды, которые находятся поближе к Земле, – это тройная система Центавра.

Звезда Барнарда – это не просто одинокая звезда, как Солнце. Это красный карлик, самый распространенный тип звезд в галактике. Ее изучение может многое рассказать нам о нашем галактическом соседстве и планетах в нем, планетных системах вокруг одиночных звезд и планетных системах вокруг красных карликов, и о том, насколько они могут быть пригодны для жизни.

Ранее ученые заявили о том, что взрыв сверхновой, произошедший неподалеку от Земли, мог навсегда изменить планету.

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