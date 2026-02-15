- Дата публикации
Ученые обнаружили уникальные наскальные рисунки, которым 10 тысяч лет
Некоторые гравюры отражают образ жизни и экономическую деятельность ранних громад.
В Египте археологи нашли уникальные наскальные рисунки в возрасте около 10 000 лет.
Об этом пишет Science Alert.
Наскальные рисунки отражают эволюцию человеческого художественного творчества от доисторических времен до исламской эры.
Некоторые гравюры отражают образ жизни и экономическую деятельность ранних громад. Ученые также обнаружили следы помета животных, каменные перегородки и остатки очага, что указало на то, что образование длительно использовали в качестве укрытия.
«Эти находки предоставляют дополнительные свидетельства об изменении цивилизаций, населявших эту важную часть Египта тысячелетиями», — заявил министр туризма и древностей Шериф Фатхи.
Напомним, в Синайской пустыне археологи натолкнулись на уникальный наскальный рисунок в возрасте около 5000 лет, который, по их словам, демонстрирует одно из древнейших изображений военного покорения территории Древнего Египта.