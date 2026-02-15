ТСН в социальных сетях

Наука и IT
299
1 мин

Ученые обнаружили уникальные наскальные рисунки, которым 10 тысяч лет

Некоторые гравюры отражают образ жизни и экономическую деятельность ранних громад.

Анастасия Павленко
Наскальные картинки. Фото: Egypt's Ministery of Tourism and Antiquities

В Египте археологи нашли уникальные наскальные рисунки в возрасте около 10 000 лет.

Об этом пишет Science Alert.

Наскальные рисунки отражают эволюцию человеческого художественного творчества от доисторических времен до исламской эры.

Некоторые гравюры отражают образ жизни и экономическую деятельность ранних громад. Ученые также обнаружили следы помета животных, каменные перегородки и остатки очага, что указало на то, что образование длительно использовали в качестве укрытия.

«Эти находки предоставляют дополнительные свидетельства об изменении цивилизаций, населявших эту важную часть Египта тысячелетиями», — заявил министр туризма и древностей Шериф Фатхи.

Напомним, в Синайской пустыне археологи натолкнулись на уникальный наскальный рисунок в возрасте около 5000 лет, который, по их словам, демонстрирует одно из древнейших изображений военного покорения территории Древнего Египта.

299
