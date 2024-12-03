Ученые обнаружили условия для существования жизни под поверхностью Марса

Поверхность Марса из-за низких температур и давления непригодна для жизни, но глубоко под ней есть источники тепла и энергии.

Ученые совершили открытие, которое может приблизить нас к выявлению внеземной жизни. Исследование показало, что под поверхностью северного полушария Марса, в районе Ацидалийской равнины, могут существовать условия, благоприятные для жизни. Этот регион, шириной около 1800 миль, имеет достаточное количество воды, тепла и энергии для поддержания метаногенов – бактерий, производящих метан.

Об этом пишет издание Mail Online.

Ацидалийская равнина стала перспективной целью для будущих миссий, направленных на поиск жизни на Красной планете. Следующим шагом будет пробуривание поверхности, чтобы добраться до возможных сред обитания бактерий. Однако для этого понадобятся еще не созданные технологии и масштабные пилотируемые миссии.

Метаногены, которые могли бы существовать под поверхностью Марса, являются экстремофилами – выживающими в экстремальных условиях организмами. На Земле их обнаруживают в болотах, желудках травоядных животных и даже в разложенных органических веществах. Для выживания им не нужен кислород или солнечный свет.

Метаногены / Фото: NASA

Поверхность Марса из-за низких температур и давления непригодна для жизни, но глубоко под ней есть источники тепла и энергии. Радиоактивный распад таких элементов как торий может обеспечивать энергию, а вода из древних океанов может служить источником жизненно необходимых компонентов.

В 2028 году Европейское космическое агентство планирует запустить марсоход Rosalind Franklin, оборудованный буром для исследования поверхности Марса. Однако он сможет проникнуть только на глубину семи футов, тогда как необходимо бурить на несколько миль вглубь, чтобы проверить открытие.

Это исследование приближает нас к разрешению споров по метану на Марсе, поскольку наличие этих бактерий может объяснить его источник.

Фото: NASA

Биогеохимик из Барселонского университета Андреа Буттурини вместе с коллегами обнаружили перспективный регион на Марсе, где могут существовать условия жизни. Они проанализировали данные марсианских орбитальных аппаратов, в частности карты распределения тория — радиоактивного элемента, который может обеспечивать энергию для микроорганизмов, — и сопоставили их с данными о подповерхностном леде, полученными миссиями, такими как китайский марсоход Чжуронг.

В ходе исследования было установлено, что наиболее перспективным местом является южная часть Ацидалийской равнины в средних широтах. Этот регион богат глинистыми и карбонатными отложениями, которые указывают на возможную активность грунтовых вод. Температура в подземных условиях составляет от 32 до 50°F, что создает потенциальные условия для жидкой воды в марсианской почве, а вместе с ней и для бактериальной жизни.

Также читайте На Марсе нашли признаки жизни: что говорят ученые

Ученые считают, что именно здесь могут существовать холодостойкие метаногены, подобные Methanosarcinaceae и Methanomicrobiaceae, производящие метан в процессе метаболизма. Если эта теория подтвердится, это станет революционным открытием, поскольку даст доказательства существования жизни вне Земли и объяснит наличие метана в марсианской атмосфере.

Вопрос метана на Марсе остается спорным. Марсоход Curiosity обнаружил его в атмосфере, но орбитальный аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter этого не подтвердил. Новая информация о метаногенах под поверхностью Марса может дать ответ на давние споры о происхождении метана на Красной планете.

Напомним, что ученые нашли самое древнее прямое доказательство наличия жидкой воды на Марсе, что свидетельствует о возможности существования жизни в древности.