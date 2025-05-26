Ученые обнаружили утечку золота и драгоценных металлов из ядра Земли

Ученые сделали открытие / © Pixabay

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Новые научные исследования открыли, что в центре Земли сосредоточено огромное количество золота и других металлов, которые постепенно мигрируют из ядра через мантию и попадают в земную кору.

Об этом пишет ScienceAlert.

Геохимик Нильс Меслинг и его коллеги из университета Геттингена в Германии обнаружили доказательства, что драгоценные металлы, включая золото, поступают из глубин ядра в земную кору, помогая формировать наши континенты. Для этого они проанализировали изотопы редкого металла рутения в базальте, образовавшемся во время вулканической активности на Гавайях.

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Изотопы рутения из ядра Земли имеют уникальный состав, который отличается от изотопов рутения в обычных породах мантии. С помощью новых методов ученые зафиксировали значительную концентрацию изотопа рутения-100, что свидетельствует о миграции материалов из ядра.

Это открытие указывает на то, что все тяжелые «сидерофильные» элементы — рутений, палладий, родий, платина и золото — не остаются навсегда в ядре, а медленно выходят на поверхность. Хотя этот процесс происходит очень медленно, он дает новое представление о том, как формируются земные породы и океанические острова.

Ученые отмечают, что ядро Земли — не изолированная зона, а активный участник геологических процессов, которые формируют нашу планету. Огромные объемы разогретой мантии, поднимающиеся от границы ядра, создают условия для вулканической активности, в частности образования таких островов как Гавайи.

Это открытие помогает лучше понять, откуда берутся некоторые драгоценные ресурсы на поверхности Земли и как распределяются химические элементы во внутренних слоях планеты. Кроме того, новые знания могут быть полезными для изучения других каменистых планет в Солнечной системе.

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Напомним, ранее мы писали о том, что ученые нашли жидкость на крупнейшем спутнике Сатурна Титане. Кроме того, на побережьях Титана найдены ямы непонятного происхождения на дне озер и морей, а также глубокие каналы, прорезающие морское дно, причины возникновения которых пока не установлены.

Также сообщалось, что астрономы нашли подсказку в магнетарах — сильно намагниченных нейтронных звездах, которые могут быть источником золота во Вселенной