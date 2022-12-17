Ученые обнаружили в космосе две планеты, на которых, скорее всего, есть вода: что о них известно (фото)

Ученые обнаружили две экзопланеты в созвездии Лиры, на которых, вероятно, есть вода. Они не похожи ни на одну планету из нашей Солнечной системы.

Команда под руководством исследователей из Университета Монреаля нашла доказательства того, что две экзопланеты – Kepler-138 c и Kepler-138 d, – вращающиеся вокруг звезды красного карлика, являются "водными мирами".

Об этом сообщает NASA.

Исследователи предполагают, что на этих планетах вода составляет большую часть всей площади. Они расположены в планетной системе в 218 световых годах от нас в созвездии Лиры. Эти образования не похожи ни на одну планету в нашей Солнечной системе.

Фото: NASA

На иллюстрации видна планета Kepler-138 d на переднем плане. Слева планета Kepler-138c, а на заднем плане планета Kepler 138b, силуэт которой проходит через центральную звезду.

Низкая плотность Kepler-138 c и Kepler-138 d, почти одинаковые по размеру, означает, что они должны состоять преимущественно из воды. Обе планеты вдвое превосходят массу Земли, но имеют приблизительно половину плотности Земли, потому не могут быть жесткой породой. К такому выводу пришли ученые при измерении массы и физического диаметра экзопланет.

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Эти образования считаются новым классом "водяных планет", в отличие от любой большой планеты нашей солнечной системы. Kepler-138 b – одна из самых маленьких известных экзопланет, имеющая такую ​​же массу, как Марс, и плотность породы.

Вода не была непосредственно обнаружена на Kepler-138 c и d, но, сравнивая размеры и массы планет с моделями, астрономы пришли к выводу, что значительная часть их объема – до половины – должна состоять из материалов, которые легче камня, но тяжелее водорода или гелия (составляющих основную массу планет-газообразных гигантов, таких как Юпитер). Самым распространенным из этих кандидатов есть вода.

"Раньше мы считали, что планеты, чуть больше Земли, являются лишь большими шарами из металла и камня, как увеличенные версии Земли, и поэтому мы назвали их суперземлями. Однако теперь мы показали, что эти две планеты, Kepler-138 c и d, довольно разные по своей природе, и что большая часть всего их объема, вероятно, состоит из воды. и профессор астрофизики в Монреальском университете.

Однако исследователи предупреждают, что планеты могут не иметь океанов, подобных земным, непосредственно на поверхности планеты.

"Температура в атмосфере Kepler-138 d, вероятно, выше точки кипения воды, и мы ожидаем, что на этой планете будет густая плотная атмосфера, состоящая из пара. Только под этой паровой атмосферой потенциально может быть жидкая вода", – говорят исследователи.

Напомним, ранее исследователи пришли к выводу, что в нашей галактике похожих на Землю планет, пригодных для жизни, может быть только 1%. В то же время потенциально населенных планет, почти полностью покрытых сушей, может быть 80%, а почти полностью покрытых водой, так называемых океанических миров, — 19%.

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