Ученые обнаружили в космосе сверхгорячий объект, которого там не должно быть

Художественное изображение скопления галактик, формируемое в ранней Вселенной. / © Nature

Астрономы обнаружили в ранней Вселенной невероятно горячее скопление газа, поражающее своей температурой и массой. Объект образовался лишь спустя 1,4 миллиарда лет после Большого взрыва и буквально пылает горячим газом, значительно превышая ожидаемые показатели.

Исследование, описывающее открытие, опубликовано в журнале Nature.

"Мы не ожидали увидеть такую горячую атмосферу скопления галактик на столь раннем этапе космической истории", - отметил Дачжи Чжоу из Университета Британской Колумбии.

Сначала исследователи сомневались в реальности сигнала, однако после многомесячной проверки подтвердили, что газ в скоплении SPT2349-56 в пять раз горячее, чем предполагалось.

По мнению ученых, источником такой мощной энергии могли стать три сверхмассивных черных дыры в центре скопления, разгонявших вокруг него газ. Это открытие заставляет пересмотреть представление о том, как формировались первые скопления галактик во Вселенной.

SPT2349-56 – молодое, но сверхмассивное скопление галактик: в его ядре насчитывается около 30 активных галактик, а диаметр центральной части составляет 500 тысяч световых лет. Наблюдение проводили с помощью Атакамской большой миллиметровой/субмиллиметровой антенной решетки (ALMA), используя эффект Суняева-Зельдовича для определения тепловой энергии газа.

"Понимание скоплений галактик - ключ к пониманию величайших галактик во Вселенной", - подчеркнул Скотт Чепмен, профессор Университета Далхаузи. “Их эволюция в значительной степени определяется средой, в которой они формируются, включая внутрикластерный газ.

