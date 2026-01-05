- Дата публикации
Ученые обнаружили в космосе сверхгорячий объект, которого там не должно быть
Астрономы зафиксировали сверхгорячее скопление газа в скоплении галактик SPT2349-56, образованное лишь спустя 1,4 млрд лет после Большого взрыва. Объект в пять раз горячее, чем ожидалось.
Астрономы обнаружили в ранней Вселенной невероятно горячее скопление газа, поражающее своей температурой и массой. Объект образовался лишь спустя 1,4 миллиарда лет после Большого взрыва и буквально пылает горячим газом, значительно превышая ожидаемые показатели.
Исследование, описывающее открытие, опубликовано в журнале Nature.
"Мы не ожидали увидеть такую горячую атмосферу скопления галактик на столь раннем этапе космической истории", - отметил Дачжи Чжоу из Университета Британской Колумбии.
Сначала исследователи сомневались в реальности сигнала, однако после многомесячной проверки подтвердили, что газ в скоплении SPT2349-56 в пять раз горячее, чем предполагалось.
По мнению ученых, источником такой мощной энергии могли стать три сверхмассивных черных дыры в центре скопления, разгонявших вокруг него газ. Это открытие заставляет пересмотреть представление о том, как формировались первые скопления галактик во Вселенной.
SPT2349-56 – молодое, но сверхмассивное скопление галактик: в его ядре насчитывается около 30 активных галактик, а диаметр центральной части составляет 500 тысяч световых лет. Наблюдение проводили с помощью Атакамской большой миллиметровой/субмиллиметровой антенной решетки (ALMA), используя эффект Суняева-Зельдовича для определения тепловой энергии газа.
"Понимание скоплений галактик - ключ к пониманию величайших галактик во Вселенной", - подчеркнул Скотт Чепмен, профессор Университета Далхаузи. “Их эволюция в значительной степени определяется средой, в которой они формируются, включая внутрикластерный газ.
