Ученые обнаружили в крепости голову статуи, которой 1800 лет

В Турции археологи раскопали артефакт, которому более 1800 лет. Во время раскопок в исторической крепости исследователи обнаружили голову статуи II века н. э., которая, вероятно, изображала Аполлона.

Об этом пишет Arkeonews.

Об обнаружении головы статуи, вмурованной в крепостную стену, сообщил профессор Кадир Пекташ, руководящий научными аспектами раскопок.

По словам Пекташа, голова статуи, датируемая вторым веком нашей эры, является значительной находкой. Он также рассказал об обнаруженных на месте раскопках монет разных периодов, в частности турецко-исламской, османской эпохи и эпохе бейлика Ментеше.

Ученые считают, что голова принадлежала статуе Аполлона, однако для подтверждения их догадки нужны дальнейшие исследования артефакта.

Ранее стало известно, что во время археологических раскопок ученые раскопали секретную гробницу древнеегипетского генерала, руководившего армией иностранных наемников.

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